Quién es Luana Fernández, la modelo que se considera "una topadora" y que ingresa a Gran Hermano

Luana ingresa a jugar a la casa más famosa



— Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 25, 2026

El punto más polémico de su ingreso fue su particular situación amorosa. A pesar de estar en pareja hace cinco años, admitió estar enamorada de otra persona al mismo tiempo. “Los quiero a los dos. Hay que tener dos hombres: uno para los gastos y otro para los gustos”, disparó Luana, dejando en claro que su paso por la casa más famosa del país en este febrero de 2026 estará marcado por la transgresión y la ruptura de prejuicios.