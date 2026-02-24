Quién es Luana Fernández, la modelo que se considera "una topadora" y que ingresa a Gran Hermano
La participante se definió como una persona sumamente abierta en lo sexual, confesando haber realizado tríos y tenido relaciones con mujeres.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada sumó una dosis de máxima controversia y frontalidad con el ingreso de Luana Fernández en la segunda tanda de este martes 24 de febrero.
La empresaria de Escobar llegó pisando fuerte y, fiel a su estilo, no se guardó nada en su video de presentación, posicionándose desde el minuto uno como una de las jugadoras más explosivas de esta edición.
Con un pasado mediático en el programa Combate y una sólida carrera como modelo y empresaria, Luana (@luanafernandezok_) advirtió que la convivencia no será fácil: “Soy una topadora”, sentenció.
Sin embargo, lo que más impactó al público fue su honestidad sobre su vida íntima y sentimental. La participante se definió como una persona sumamente abierta en lo sexual, confesando haber realizado tríos y tenido relaciones con mujeres, destacando que el sexo es el eje central de su vida.
El punto más polémico de su ingreso fue su particular situación amorosa. A pesar de estar en pareja hace cinco años, admitió estar enamorada de otra persona al mismo tiempo. “Los quiero a los dos. Hay que tener dos hombres: uno para los gastos y otro para los gustos”, disparó Luana, dejando en claro que su paso por la casa más famosa del país en este febrero de 2026 estará marcado por la transgresión y la ruptura de prejuicios.
