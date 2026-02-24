Dalma y Gianinna cruzaron con dureza a Mauricio Macri por sus dichos sobre Diego Maradona
Mauricio Macri recordó su relación con el ídolo en Boca y habló de sus adicciones, lo que provocó una fuerte reacción pública de las hijas del “Diez“.
La reaparición pública de Mauricio Macri con nuevas críticas hacia Diego Maradona generó un inmediato rechazo de Dalma y Gianinna, quienes salieron a responder con dureza en redes sociales. El conflicto se desató luego de que el exmandatario contara intimidades de su convivencia con el astro durante su etapa en Boca Juniors.
En sus declaraciones, describió esa relación como “muy traumática” y sugirió que el campeón del mundo atravesaba serios problemas con sus adicciones.
IMPORTANTE: Cuándo llega el tormentón que bajará 14 grados la temperatura y congelará el comienzo de clases en CABA
Los dichos de Macri que encendieron la polémica
Durante la entrevista, Macri repasó tanto episodios futbolísticos como personales:
-
Penales errados: Mencionó que Maradona había errado “cinco penales consecutivos”.
El pedido de Diego: Afirmó que, tras la salida de Héctor “Bambino” Veira, el propio Diego le propuso dirigir al equipo.
La negativa y la frase de la discordia: Según el expresidente, rechazó la idea porque el exfutbolista estaba “tan mal en sus adicciones que no podía patear ni un penal”, una frase que encendió la polémica de forma inmediata.
La furia de Dalma y Gianinna
Las hijas del ídolo no tardaron en recoger el guante. La primera en reaccionar fue Dalma, quien cuestionó que Macri siga hablando del Diez cuando ya no puede defenderse. La actriz sostuvo que tiene “material de sobra” para responderle, pero aclaró que por respeto no lo hará. Además, agregó que le resulta llamativo que haya quienes critiquen ahora a su padre cuando no se animaban a decirle esas cosas en persona.
Gianinna, en tanto, fue aún más directa y lanzó un mensaje con fuertes insultos hacia el exmandatario, al tiempo que defendió la figura de su padre y cuestionó a quienes no le dijeron en vida lo que pensaban.
Más tarde, Gianinna bajó un poco el tono de sus palabras y pidió disculpas a los hijos de Macri por el exabrupto, aunque ratificó su postura. Finalmente, cerró su descargo con una reivindicación emotiva hacia Maradona, asegurando que el ídolo “ya está en el cielo” pero sigue presente en la memoria de su familia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario