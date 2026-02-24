Dalma y Gianinna cruzaron con dureza a Mauricio Macri por sus dichos sobre Diego Maradona

image

Gianinna, en tanto, fue aún más directa y lanzó un mensaje con fuertes insultos hacia el exmandatario, al tiempo que defendió la figura de su padre y cuestionó a quienes no le dijeron en vida lo que pensaban.

Más tarde, Gianinna bajó un poco el tono de sus palabras y pidió disculpas a los hijos de Macri por el exabrupto, aunque ratificó su postura. Finalmente, cerró su descargo con una reivindicación emotiva hacia Maradona, asegurando que el ídolo “ya está en el cielo” pero sigue presente en la memoria de su familia.

