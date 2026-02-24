Quién es la participante de Gran Hermano que Chacho Coudet definió como "la más linda de la Argentina"
En una vieja entrevista con El Gráfico, Eduardo Coudet eligió a la mujer más linda del país. Este martes la vedette ingresó a Gran Hermano Generación Dorada.
Yanina Zilli volvió a escena tras su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada y resurgió una vieja declaración de Eduardo Chacho Coudet. En una entrevista con El Gráfico, el actual DT y posible candidato en River la eligió como la mujer más linda de Argentina.
Años atrás, cuando tenía 30 años y era jugador de San Lorenzo, el Chacho respondió un cuestionario de 100 preguntas en la revista El Gráfico. En ese contexto, fue consultado: “¿Luciana Salazar, Pampita o Yanina Zilly?”. Sin dudarlo, el actual entrenador respondió: “¡Yanina Zilly! ¡Sin dudas! Es la más linda de todas”.
La frase, que en su momento pasó como parte de un cuestionario distendido, vuelve a cobrar notoriedad ahora que Zilli regresó a la pantalla con su participación en Gran Hermano Generación Dorada. Mientras Coudet suena como posible reemplazante de Marcelo Gallardo en River y ella apuesta a relanzar su carrera mediática, aquella respuesta espontánea quedó como una perlita que vuelve a circular en redes sociales y distintos medios.
Así fue el ingreso de Yanina Zilli a Gran Hermano Generación Dorada
Dónde ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
Una de las grandes apuestas de esta temporada es su expansión digital y global. Mientras que la pantalla de Telefe lidera la emisión tradicional, los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO (DIRECTV). Además, la plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las galas y debates de manera exclusiva tras su salida al aire, mientras que en Uruguay el programa llegará a través de Canal 10.
La grilla de los streams de Telefe
- La Cumbre: El mano a mano de Santiago del Moro con el expulsado.
- Todo lo Contrario: Actualidad y seguimiento en vivo con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir.
- La Jugada: Análisis táctico con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte.
- Reacciones en vivo: A cargo de figuras como La Tora, Fefe Bongiorno y Coty Romero.
