Vicky Xipolitakis y la dura batalla contra su ex: debió intervenir la Justicia

La periodista Fernanda Iglesias reveló un giro inesperado en la situación. "Lo que me contaron me dejó sin palabras: Javier Naselli solicitó formalmente al juez suspender la revinculación con su hijo, renunció a seguir viéndolo. Asegura que se cansó de las dificultades constantes y explicó su postura con un hecho concreto”, contó.

De acuerdo con Iglesias, Naselli relató que en una de las visitas supervisadas intentó ponerle límites a su hijo y recibió una respuesta que lo alarmó: "Te voy a denunciar". Luego, al regresar a casa de su madre, el niño habría dicho que su padre le pegó.

"Naselli sostiene que esto se repetirá una y otra vez porque, según él, el menor ha sido criado bajo una lógica en la que cualquier límite es interpretado como agresión", agregó la panelista.

En el programa también señalaron que abandonar el proceso sin avisar a la Justicia podría ser considerado un delito. "Si él no comunica su decisión formalmente, podría interpretarse como abandono de persona", aclaró Angie Balbiani.

Desde su residencia en el exterior, el empresario expresó su frustración en un escrito: "Tengo 60 años y vivo fuera del país. Viajo casi todos los meses para intentar ver a mi hijo, pero siempre sin éxito. No lo veo desde julio. No tengo ninguna restricción legal, pero ni siquiera se me permite el contacto telefónico. Para evitar que mi hijo siga expuesto a presiones y comentarios en contra de su padre, decido dar un paso al costado", habría manifestado.

La postura de Vicky Xipolitakis

Consultada sobre la decisión de Naselli y la situación judicial, la mediática prefirió no entrar en detalles, aunque dejó en claro su postura: "Es un tema que no quiero exponer por respeto a mi hijo, que ya está grande. En su momento, cuando todo se hizo público, no fue positivo y generó mucho daño. Prefiero resolverlo de la mejor manera y no hacer declaraciones".

Con un tono conciliador, Xipolitakis remarcó que su única prioridad es el bienestar del menor. "En el medio hay una personita a la que hay que cuidar. Él entiende todo, tiene amiguitos del jardín... Ojalá se solucione. Soy una gran mamá y siempre quiero lo mejor para él. Si la Justicia está involucrada, es porque la necesitamos", concluyó.