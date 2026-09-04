Video: el grito estratégico desde el afuera que alertó a Solange Abraham en Gran Hermano

La estadía de Solange Abraham en Gran Hermano: Generación Dorada tuvo una jornada de mucha intensidad. La participante atravesó el derecho a réplica (DAR), donde tuvo la posibilidad de reencontrarse con su hija, su sobrino, su mamá y su hermana. El contacto con sus familiares generó un fuerte impacto en la jugadora, que luego volvió a la convivencia con sus compañeros y manifestó el desgaste acumulado durante su permanencia en el reality.