Video: el grito estratégico desde el afuera que alertó a Solange Abraham en Gran Hermano
La jugadora quedó muy movilizada tras el encuentro con sus familiares y poco después escuchó desde el exterior una frase que consiguió levantarle el ánimo.
La estadía de Solange Abraham en Gran Hermano: Generación Dorada tuvo una jornada de mucha intensidad. La participante atravesó el derecho a réplica (DAR), donde tuvo la posibilidad de reencontrarse con su hija, su sobrino, su mamá y su hermana. El contacto con sus familiares generó un fuerte impacto en la jugadora, que luego volvió a la convivencia con sus compañeros y manifestó el desgaste acumulado durante su permanencia en el reality.
"No doy más", expresó Solange en uno de esos momentos, mientras la competencia entra en su tramo decisivo y quedan cada vez menos días para conocer al ganador. La participante también ocupa un lugar importante dentro de la dinámica del programa por las distintas reacciones que despierta entre los espectadores.
Su manera de desenvolverse en la casa y sus decisiones durante el juego hicieron que se convirtiera en una de las figuras más comentadas de esta edición. Pero cuando parecía necesitar un impulso para continuar, una voz proveniente del exterior consiguió llamar su atención.
¿Qué le dijeron a Solange Abraham desde afuera de Gran Hermano?
La escena ocurrió en el patio de la casa. Solange se encontraba allí cuando comenzó a escuchar gritos provenientes del exterior. Entre las distintas voces, hubo un mensaje que rápidamente reconoció como una muestra de respaldo de su fandom. "Sol, disfrutá. Las Solangistas te protegen", le hicieron llegar.
La frase provocó una reacción positiva en la participante, que recibió con entusiasmo las palabras de quienes siguen su recorrido desde afuera. El gesto tuvo lugar en un momento especialmente significativo, cuando la competencia está próxima a entrar en su definición.
Después de escuchar el mensaje, Solange regresó al interior de la casa. Antes de abandonar el patio, sin embargo, miró hacia las cámaras y envió un beso, como respuesta al apoyo que acababa de recibir. La situación luego comenzó a repercutir entre los seguidores de la participante en redes sociales. Las Solangistas compartieron el episodio y celebraron haber conseguido hacerle llegar su respaldo directamente hasta la casa.
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