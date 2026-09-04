Malvinas: ex asesor de Thatcher le respondió a Quirno con una imagen del hundimiento del General Belgrano
El giro compernicano de Javier Milei sobre la causa Malvinas ya generó fuertes repercusiones en el Reino Unido.
Enancado en el inédito y repentino compromiso del gobierno de Javier Milei con la causa Malvinas, el canciller Pablo Quirno salió a respaldar la nueva posición de la gestión libertaria y la respuesta desde el Reino Unido no se hizo esperar.
"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS", publicó, así en mayúsculas, en sus redes sociales Quirno como si se estuviera sorprendiendo por la histórica reivindicación de soberanía. Junto a su escueto mensaje publicó el video del mensaje que tramsitió en la noche del jueves por cadena nacional el mandatario libertario.
La respuesta no se hizo esperar y llegó de la mano de un ex asesor de Margaret Thatcher, especialista en relaciones internacionales y columnista del diario británico The Telegraph, Nile Gardiner. "Buena suerte", le contestó Gardiner junto a una imagen del hundimiento del ARA General Belgrano.
El buque de guerra de la Armada argentina fue impactado por torpedos disparados desde el submarino nuclear británico HMS Conqueror el 2 de mayo de 1982 durante la guerra de Malvinas y fuera del área de exclusión. Como consecuencia del ataque murieron 323 argentinos, casi la mitad de las bajas totales que dejó la guerra para nuestro país.
El ataque generó una polémica en ambos países ya que al haberse producido fuera del área de exclusión establecida por el Gobierno británico alrededor de las islas es considerado por muchios especialistas como un crimen de guerra.
Este viernes, Quirno afirmó que los anuncios del presidente Milei sobre Malvinas no pasan por hacer un River-Boca de la cuestión, sino de "defender" la camiseta argentina. "El Presidente invitó a toda la sociedad y sectores políticos estar detrás de esta causa. Estamos defendiendo los intereses nuestros en las Islas Malvinas", dijo y señaló: "en lo que respecta a mezquindades o declaraciones, con el tiempo se va a estar viendo que esto es una estrategia integrada. Acá no hay River-Boca, acá lo que estamos defendiendo es la camiseta argentina".
Para Quirno, es "sumamente importante el paso que dio el Presidente con los anuncios" y siguió: "Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Dos de las tres medidas están ya en el Boletín Oficial (de hoy)".
En otro tramo, el ministro añadió que los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dan "mayor notoriedad" al reclamo argentino. "Nosotros las tomamos como una situación entre Estados Unidos y Reino Unido, pero nos permite diseñar esta estrategia", agregó.
Sobre la Base Militar que se construiría en Tierra del Fuego, Quirno indicó: "Es fundamental para tener presencia con respecto a ser un polo logísticos y también de las actividades en el Atlántico Sur". A su vez, desestimó conflictos bélicos.
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