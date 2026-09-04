Cómo está la salud de Alejandro Stoessel

El enfrentamiento se habría desatado luego de que ambas partes acordaran separar sus caminos laborales y comerciales de forma definitiva. En medio de esta tensa división de bienes y derechos artísticos, trascendió que el empresario pretendía conservar el control total sobre las millonarias finanzas generadas por la enorme carrera de su hija.

Ante esta postura inflexible, la estrella pop habría tomado la determinante decisión de bloquear todos los canales de comunicación con sus progenitores. "Estoy trabajando gratis por mi público", fueron las fuertes palabras que deslizó la joven, dejando en claro que se mantiene estoica y plenamente convencida en su reclamo económico, sin permitir que las falsas versiones sobre la salud de su entorno desvíen el foco del litigio.