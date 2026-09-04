Cómo está la salud de Alejandro Stoessel
Agustín Rodríguez, representante legal de Alejandro Stoessel, desmintió categóricamente que el productor haya sido intervenido y que le colocaran un stent.
Tras los fuertes rumores sobre una supuesta cirugía de urgencia por un cuadro coronario, el abogado de Alejandro Stoessel rompió el silencio para aclarar la situación. El letrado desmintió de forma categórica que el reconocido productor televisivo haya ingresado al quirófano para la colocación de un stent.
La palabra del abogado sobre la salud del padre de Tini Stoessel
En las últimas horas, la preocupación por el estado físico del papá de Tini Stoessel había escalado considerablemente luego de que trascendiera una supuesta recaída en su delicado estado clínico. Sin embargo, el abogado Agustín Rodríguez decidió salir públicamente a frenar las especulaciones y llevar absoluta tranquilidad a su círculo íntimo, así como también a los millones de seguidores de la artista pop.
El representante legal fue tajante al expresarse sobre el tema y negó cualquier tipo de intervención médica reciente, echando por tierra la alarmante versión que indicaba la imperiosa necesidad de asistencia cardiovascular y un paso de urgencia por el quirófano durante la jornada de ayer.
Las alarmas se habían encendido drásticamente cuando desde el programa de espectáculos LAM aseguraron que el productor atravesaba un momento de extrema gravedad. En dicha emisión, se había detallado erróneamente que el cuadro no mejoraba y que los especialistas se habían visto obligados a operar para colocarle un stent, relacionando este supuesto declive físico con el profundo estrés que padece actualmente.
El trasfondo del conflicto económico y familiar
Esta contundente desmentida legal llega justo en el momento de mayor ebullición del escándalo intrafamiliar. Según las diversas versiones que circularon de forma incesante durante la última semana, el vínculo entre el empresario y la exitosa intérprete argentina atraviesa un duro punto de no retorno debido a una profunda e inesperada batalla patrimonial.
El enfrentamiento se habría desatado luego de que ambas partes acordaran separar sus caminos laborales y comerciales de forma definitiva. En medio de esta tensa división de bienes y derechos artísticos, trascendió que el empresario pretendía conservar el control total sobre las millonarias finanzas generadas por la enorme carrera de su hija.
Ante esta postura inflexible, la estrella pop habría tomado la determinante decisión de bloquear todos los canales de comunicación con sus progenitores. "Estoy trabajando gratis por mi público", fueron las fuertes palabras que deslizó la joven, dejando en claro que se mantiene estoica y plenamente convencida en su reclamo económico, sin permitir que las falsas versiones sobre la salud de su entorno desvíen el foco del litigio.
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