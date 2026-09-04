Cambió el pronóstico del tiempo y se supo cuándo vuelve el calor a Buenos Aires tras la ola de frío polar
El pronóstico del tiempo anticipa cuándo regresará el calor a la Ciudad de Buenos Aires tras el impacto de las bajas temperaturas y el viento del frío polar.
Luego de varias jornadas marcadas por el ingreso de aire gélido y temperaturas invernales, una actualización meteorológica generó alivio en la región metropolitana. Según el pronóstico del tiempo, las marcas térmicas comenzarán a recuperarse paulatinamente en los próximos días hasta alcanzar valores primaverales que superarán los 20 grados.
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El impacto del frío polar durante el fin de semana
Antes de que se consolide el ascenso de las temperaturas, la región deberá atravesar el momento más duro de la ola polar:
- Viernes 4 de septiembre: la jornada se mantendrá soleada en la Ciudad y sus alrededores, con una mínima de 7 grados y una máxima cercana a los 17 grados.
- Sábado 5 de septiembre: el termómetro mostrará un marcado retroceso con cielo cubierto, máxima de 13 grados y ráfagas del sector oeste de hasta 48 km/h.
- Domingo 6 de septiembre: será el día más frío del período, con una mínima de apenas 1 grado y una máxima que apenas rozará los 10 grados durante la tarde.
- El inicio de semana: el lunes 7 continuará con un ambiente gélido al registrar 3 grados en las primeras horas, dando paso a una paulatina mejora hacia el miércoles 9 y jueves 10, cuando las máximas oscilarán entre los 17 y 18 grados.
Qué día vuelve el calor a Buenos Aires
El verdadero quiebre térmico llegará a mediados de mes tras superar un breve pasaje de inestabilidad pautado para el viernes 11 y un fin de semana frío entre el sábado 12 y domingo 13:
- La fecha clave: el martes 15 de septiembre marcará el regreso definitivo del ambiente templado a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
- Pico de temperatura: los registros térmicos treparán hasta los 21 grados de máxima, alcanzando valores en torno a los 20 grados alrededor de las 15:00 horas con cielo parcialmente nublado.
- Viento y cambio de masa: el alivio se sentirá desde temprano con una mínima de 8 grados y vientos regulares del sector norte rotando al noroeste, antes de un nuevo descenso previsto para el miércoles 16.
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