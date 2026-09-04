El femicidio que conmociona a Neuquén: murió la mujer atacada a hachazos por su pareja
Noemí Matamala, de 49 años, agonizó durante semanas luego del ataque. Su agresor, Lucas Daniel Serrano, ya se encuentra detenido.
Un brutal femicidio conmociona a la localidad de Aluminé, en la provincia de Neuquén, donde una mujer de 49 años murió luego de agonizar dos semanas tras ser atacada a hachazos por su pareja. El hombre ya se encuentra imputado y detenido.
La muerte de la víctima, identificada como Noemí Mabel Matamala, se confirmó este viernes. La mujer permanecía internada en grave estado el Hospital Provincial Castro Rendón de Neuquén desde el violento episodio que se registró el pasado viernes 21 de agosto.
Según la reconstrucción del caso, su pareja, identificado como Lucas Daniel Serrano, de 38 años, atacó a Noemí en horas de la noche y le propinó dos golpes con un hacha en la cabeza.
Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió lesiones de extrema gravedad. Luego de ser asistida en una clínica local de Aluminé, fue derivada de urgencia a un hospital de Zapala y luego a Neuquén.
Desde aquel viernes, Noemí permaneció internada en estado crítico, con pronóstico reservado y conectada a un respirador artificial. Dos semanas después se confirmó el fatal desenlace, según informaron fuentes vinculadas a la investigación al Diario Río Negro.
Avanza la causa por el femicidio en Neuquén
Serrano fue detenido luego del episodio. Al día siguiente, fue imputado por el delito de femicidio en grado de tentativa, agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, en calidad de autor.
La investigación del caso quedó en manos del fiscal Marcelo Jofré, con intervención del fiscal jefe Matías Álvarez y el asistente letrado Eduardo Dedominichi. Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron en aquella primera audiencia que Serrano sea detenido con prisión preventiva por el término de cuatro meses, pedido que fue avalado por la jueza de garantías Laura Barbé.
De la investigación se desprendió que Serrano contaba con antecedentes judiciales graves: tenía otras órdenes de captura por dos causas vinculadas con delitos contra la integridad sexual y otra relacionada con un delito contra la propiedad.
Tras la confirmación de la muerte de la víctima, el fiscal Jofré solicitó que se lleve a cabo una autopsia. Luego de que los resultados del informe forense sean incorporados al expediente judicial, se prevé que Serrano sea citado a una nueva audiencia para reformular los cargos y se lo impute por femicidio.
El comunicado del municipio de Aluminé tras el femicidio
Desde la Municipalidad de Aluminé emitieron un comunicado oficial luego de confirmarse la muerte de la víctima. En el escrito, expresaron “su profundo pesar por el fallecimiento de Noemí Matamala" y enviaron sus condolencias y acompañamiento “a su familia y a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor”.
“Nuestro pueblo se encuentra profundamente consternado por este femicidio. Desde que se conoció el grave hecho de violencia del que Noemí fue víctima, la comunidad de Aluminé se hizo presente, abrazando y acompañando a su familia, y expresando con Fuerza su repudio ante lo ocurrido. Hoy, frente al peor desenlace, ese acompañamiento se renueva y se hace aún más necesario”, concluye el comunicado.
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