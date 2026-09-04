Moria Casán se sumó a la particular moda de farmear aura: de six-seven a marcar mandíbula

La respuesta volvió a sorprenderla. Los jóvenes le contaron que llevaban apenas una semana realizando estas prácticas. Moria reaccionó inmediatamente y cuestionó, con su habitual sentido del humor: “¿Y encontraste un modo de vida en una semanita?”.

La conversación permitió conocer algunos de los códigos detrás del concepto de “farmear aura”, una expresión utilizada para referirse a determinadas acciones, gestos o actitudes que buscan proyectar seguridad, presencia o una suerte de magnetismo personal.