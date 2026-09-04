Moria Casán se sumó a la particular moda de farmear aura: de six-seven a marcar mandíbula
Moria Casán se metió de lleno en una de las tendencias que se hicieron virales entre los jóvenes y protagonizó un divertido momento en televisión.
Moria Casán volvió a dejar en claro que puede adaptarse a cualquier tendencia. En medio de La Mañana con Moria, la conductora se animó a conocer y poner en práctica el denominado “six-seven”, además de descubrir qué significa eso de “farmear aura”, una expresión que comenzó a ganar protagonismo entre los más jóvenes.
Todo ocurrió durante una charla con un grupo de invitados que se encargó de introducir a Moria en este nuevo universo de códigos y gestos virales. La conductora, lejos de mostrarse indiferente ante la explicación, quiso saber de qué se trataba y rápidamente pasó de espectadora a protagonista.
Uno de los momentos que generó más repercusión fue cuando Moria realizó el famoso six-seven frente a las cámaras. Pero la experiencia no terminó ahí: también recibió indicaciones para realizar un movimiento destinado a resaltar la mandíbula, otra de las prácticas vinculadas con esta tendencia.
Según le explicaron, una de las técnicas consiste en mantener la lengua apoyada contra el paladar con el objetivo de conseguir una mandíbula visualmente más marcada. Después de escuchar atentamente, Moria hizo su propia interpretación de la práctica y lanzó una de sus características ocurrencias: “Es como una autocirugía”.
Moria Casán quiso saber qué significa “farmear aura”
La curiosidad de Moria no terminó con la demostración. La conductora quiso conocer el origen de la tendencia y, especialmente, cuánto tiempo hacía que sus invitados la habían incorporado. “¿Cómo lo encontraron? Porque hace poco esto de farmear. ¿Cuánto hace que ustedes farmean?”, preguntó.
La respuesta volvió a sorprenderla. Los jóvenes le contaron que llevaban apenas una semana realizando estas prácticas. Moria reaccionó inmediatamente y cuestionó, con su habitual sentido del humor: “¿Y encontraste un modo de vida en una semanita?”.
La conversación permitió conocer algunos de los códigos detrás del concepto de “farmear aura”, una expresión utilizada para referirse a determinadas acciones, gestos o actitudes que buscan proyectar seguridad, presencia o una suerte de magnetismo personal.
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