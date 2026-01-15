Video: el insólito blooper de Jimena Monteverde en pleno vivo que hizo estallar a todos

Lejos de generar críticas, la mayoría de los mensajes en redes sociales respaldaron a la chef y destacaron su frescura frente a cámara. Comentarios como “no dijo nada malo”, “es parte de su naturalidad” o “así es Jime, auténtica y divertida” se repitieron entre quienes celebraron el blooper televisivo.

No es la primera vez que Monteverde queda asociada a momentos descontracturados en pantalla. A lo largo de su trayectoria, la cocinera construyó una imagen ligada a la cercanía y al humor, incluso cuando las cosas no salen según lo previsto. En esta oportunidad, ese rasgo volvió a jugar a su favor, transformando un simple comentario en una escena viral que confirmó, una vez más, que la televisión en vivo siempre puede sorprender.