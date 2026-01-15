Video: el insólito blooper de Jimena Monteverde en pleno vivo que hizo estallar a todos
Un desliz al aire de la conductora de "La cocina rebelde" descolocó a todos, generó carcajadas en el estudio y terminó convirtiéndose en viral.
La televisión en vivo tiene esa dosis de imprevisibilidad que, muchas veces, termina regalando escenas inolvidables. Eso fue exactamente lo que ocurrió en La cocina rebelde, el ciclo gastronómico de El Trece, cuando Jimena Monteverde quedó en el centro de una situación tan inesperada como divertida tras lanzar un comentario espontáneo que se interpretó con doble sentido.
El momento, lejos de pasar inadvertido, provocó risas generalizadas en el estudio y una rápida viralización en redes sociales. La secuencia se dio durante una salida en vivo desde Mar del Plata, donde Locho Loccisano presentaba distintos platos típicos desde un bar de la ciudad. En medio del intercambio, la cámara enfocó una trucha recién preparada y surgió una consulta puntual sobre si la cabeza del pescado era apta para el consumo.
Tras la negativa inicial de los cocineros del programa, llegó la frase que desató todo. Con absoluta naturalidad, Monteverde respondió: “La cabeza, por ahí, se chupa…”. La reacción fue inmediata. Apenas tomó dimensión del doble sentido de sus palabras, la chef mostró sorpresa y cierto pudor. “Ay, no, no, no…”, lanzó entre risas, visiblemente tentada, mientras intentaba retroceder sobre lo dicho.
El estudio estalló en carcajadas y sus compañeros no tardaron en sumarse al clima distendido. Mariana Corbetta, una de las integrantes del ciclo, expresó su incredulidad con una frase que terminó de sellar la escena: “No lo puedo creer”. Aunque Monteverde intentó aclarar el sentido estrictamente gastronómico de su comentario, el momento ya había cobrado vida propia.
En cuestión de minutos, el fragmento comenzó a circular por distintas plataformas, donde usuarios recortaron el video y lo compartieron con humor. La espontaneidad de la conductora, sumada a su reacción genuina, fue clave para que el episodio trascendiera el ámbito del programa y se instalara como tema de conversación.
Lejos de generar críticas, la mayoría de los mensajes en redes sociales respaldaron a la chef y destacaron su frescura frente a cámara. Comentarios como “no dijo nada malo”, “es parte de su naturalidad” o “así es Jime, auténtica y divertida” se repitieron entre quienes celebraron el blooper televisivo.
No es la primera vez que Monteverde queda asociada a momentos descontracturados en pantalla. A lo largo de su trayectoria, la cocinera construyó una imagen ligada a la cercanía y al humor, incluso cuando las cosas no salen según lo previsto. En esta oportunidad, ese rasgo volvió a jugar a su favor, transformando un simple comentario en una escena viral que confirmó, una vez más, que la televisión en vivo siempre puede sorprender.
