Difícil de tolerar: la verdadera razón por la que Matías Alé echó a Alfa de su obra
El mundo del teatro vive cierto drama incluso tras bambalinas, pero ahora con Alé y Alfa de protagonistas. Conocé qué pasó entre ellos.
La temporada de verano en "La Feliz" acaba de encenderse con el primer gran conflicto mediático del 2026. Lo que parecía ser una convivencia profesional armoniosa en las tablas terminó de la peor manera: Matías Alé tomó la drástica decisión de echar a Walter "Alfa" Santiago de su espectáculo teatral. Aunque en un principio se intentó mantener la reserva sobre los motivos, los detalles que comenzaron a filtrarse desde las entrañas del teatro pintan un panorama de tensiones personales y profesionales que dinamitaron la relación entre ambos.
El encargado de destapar la olla fue el periodista Juan Etchegoyen, quien aseguró tener información de primera mano sobre lo que ocurre detrás del telón. “Quiero abrir el programa de hoy con el primer escándalo del verano aquí en Mar del Plata. Por un lado Alfa y por el otro lado Matías Alé. Me llega data desde adentro del teatro fuerte”, anunció el comunicador, marcando el inicio de una disputa que promete trasladarse de los escenarios a los tribunales.
Tensión en el elenco: sospechas y cercanía inapropiada
Según el relato de Etchegoyen, el detonante de la expulsión no fue una falla técnica ni un incumplimiento de contrato, sino una cuestión mucho más profunda que involucra a la pareja de Alé, Martina Vignolo. Las versiones que circulan entre los integrantes de la compañía sugieren que el actor no veía con buenos ojos el trato que el ex Gran Hermano mantenía con su esposa.
“Dos personas de adentro del teatro me dicen que Matías tenía celos de su novia por la relación que tenía con Alfa en el teatro. Me hablan de un vínculo cercano de Alfa con Martina Vignolo, esposa de Matías, que nunca pasó nada pero que había cierta tensión sexual con él”, detalló el periodista sobre la supuesta incomodidad del protagonista. Al parecer, la confianza entre Walter y Martina habría cruzado un límite para Alé, quien supuestamente los habría sorprendido en situaciones de mucha complicidad. “Es más, me dicen incluso que Matías los habría visto cercanos a Alfa y a Martina algún que otro día muy cómplices charlando”, añadió Etchegoyen.
Del escenario a la justicia
Pero los celos no serían solo sentimentales. La información indica que Alé también sentía que el carismático participante del reality le estaba quitando protagonismo frente al público. “Y eso no es todo, me dicen que Matías sentía celos profesionales también porque Alfa le hacía sombra”, explicó el conductor, sugiriendo que la competencia por el centro de la escena terminó de desgastar el vínculo.
A pesar de que Matías Alé intentó bajarle el tono a la polémica en diálogo con la prensa, el conflicto está lejos de quedar en una simple anécdota de verano. “Yo me comuniqué con Matías que me dice que no pasa nada de esto pero los rumores que a mí me dan son estos y de gente que está ahí dentro de la obra”, concluyó el periodista. Por su parte, la respuesta de Alfa no se hizo esperar: trascendió que el mediático ya está preparando una contraofensiva legal contra el actor tras su abrupta salida del espectáculo, lo que asegura que este escándalo tendrá varios capítulos más antes de que termine la temporada.
