Difícil de tolerar: la verdadera razón por la que Matías Alé echó a Alfa de su obra

Del escenario a la justicia

Pero los celos no serían solo sentimentales. La información indica que Alé también sentía que el carismático participante del reality le estaba quitando protagonismo frente al público. “Y eso no es todo, me dicen que Matías sentía celos profesionales también porque Alfa le hacía sombra”, explicó el conductor, sugiriendo que la competencia por el centro de la escena terminó de desgastar el vínculo.

A pesar de que Matías Alé intentó bajarle el tono a la polémica en diálogo con la prensa, el conflicto está lejos de quedar en una simple anécdota de verano. “Yo me comuniqué con Matías que me dice que no pasa nada de esto pero los rumores que a mí me dan son estos y de gente que está ahí dentro de la obra”, concluyó el periodista. Por su parte, la respuesta de Alfa no se hizo esperar: trascendió que el mediático ya está preparando una contraofensiva legal contra el actor tras su abrupta salida del espectáculo, lo que asegura que este escándalo tendrá varios capítulos más antes de que termine la temporada.