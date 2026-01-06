Debut bajo la lupa: cómo midieron los nuevos ciclos de Jimena Monteverde y Benjamín Vicuña
Canal Trece estrenó dos apuestas fuertes y los primeros números definieron si cumplieron o no con las expectativas previas.
El Trece renovó parte de su grilla con el estreno de dos programas que llegaban con expectativas diferentes pero con un mismo objetivo: consolidarse en una franja competitiva. Jimena Monteverde, con un formato gastronómico y coral, y Benjamín Vicuña, en su primera experiencia como conductor en la Argentina, fueron los protagonistas de una jornada clave para el rating y el análisis fino de los números.
“La cocina rebelde”, el ciclo encabezado por Jimena Monteverde, apostó a un clima distendido y a la participación de reconocidas figuras del mundo culinario. A lo largo del programa, la conductora estuvo acompañada por Coco Carreño, Mariana Corbetta, Paco Almeida, Natu Lalo, Rodrigo Cascón, Romina Pereiro, Facundo Pereyra, Pietro Sorba, Iwao y Luisa Albinoni, conformando un elenco amplio que le dio dinamismo a la propuesta.
En cuanto a las mediciones, el debut se mantuvo durante gran parte de la emisión por encima de los 3 puntos de rating, aunque cerró con un promedio de 2,5. Dentro de los parámetros que se manejaban previamente, ese número fue interpretado como positivo. Se había especulado que si superaba los 3,5 puntos y quedaba segundo en su franja sería un gran éxito; entre 2,5 y 3,5 puntos, también segundo, un éxito; y entre 2,5 y 3 puntos, ubicado tercero, una performance muy buena. Bajo ese marco, el estreno cumplió con las expectativas planteadas.
El desafío de Benjamín Vicuña fue distinto. Acostumbrado a la ficción, el actor chileno se puso al frente de “The balls”, un formato que lo mostró en una faceta nueva para el público local. El programa recibió un piso de 3,1 puntos que le dejó “Cuestión de Peso” y logró mantenerse segundo en la franja, con un pico de 3,7 puntos, números que fueron bien recibidos por el canal.
Las expectativas para este ciclo también estaban claramente definidas de antemano. Un promedio superior a los 6 puntos y liderazgo absoluto hubiera significado un gran éxito; entre 5 y 6 puntos, quedando segundo, se consideraba un buen resultado; entre 4 y 5 puntos, tercero, muy bien; y entre 3 y 4 puntos, tercero, simplemente bien. En ese contexto, el debut de Vicuña se ubicó dentro de los parámetros aceptables, aunque lejos de un desempeño arrollador.
De todos modos, en televisión los estrenos son solo el primer paso. Desde la señal saben que el verdadero desafío será sostener o mejorar las mediciones con el correr de los días. Si los números comienzan a descender, se encenderán las señales de alerta y ambos programas podrían entrar en una zona de riesgo. Por ahora, tanto Monteverde como Vicuña aprobaron el primer examen, con margen para crecer pero también con la presión lógica que impone la competencia diaria del rating.
