Debut bajo la lupa: cómo midieron los nuevos ciclos de Jimena Monteverde y Benjamín Vicuña

jimena monteverde programa

En cuanto a las mediciones, el debut se mantuvo durante gran parte de la emisión por encima de los 3 puntos de rating, aunque cerró con un promedio de 2,5. Dentro de los parámetros que se manejaban previamente, ese número fue interpretado como positivo. Se había especulado que si superaba los 3,5 puntos y quedaba segundo en su franja sería un gran éxito; entre 2,5 y 3,5 puntos, también segundo, un éxito; y entre 2,5 y 3 puntos, ubicado tercero, una performance muy buena. Bajo ese marco, el estreno cumplió con las expectativas planteadas.