Martín Migueles rompió el silencio tras las acusaciones: "No soy un papá abandónico"
Luego de que se conociera que la pareja de Wanda Nara tiene un hijo al que no ve, el mismo empresario rompió el silencio e hizo un fuerte descargo.
El presente sentimental de Wanda Nara vuelve a quedar salpicado por el escándalo, pero esta vez el protagonista absoluto es su pareja, Martín Migueles. El empresario se encuentra en el ojo de la tormenta tras las duras acusaciones lanzadas por una exnovia y madre de uno de sus hijos, quien asegura que el hombre no solo incumple con sus deberes económicos, sino que además no tiene vínculo alguno con el niño de seis años.
La encargada de dar voz a esta delicada historia fue Yanina Latorre en el programa SQP. Según el relato de la periodista, Migueles habría abandonado a la mujer durante el embarazo para iniciar otra relación, dejándola en una situación de extrema vulnerabilidad. “La dejó embarazada y se fue con otra mujer. Tuvo el niño sola. No la ayudó en nada. Hoy el niño tiene 6 años y Migueles no lo conoce. Él dice que no lo conoce porque la ex no lo deja. ESO ES MENTIRA. HAY PRUEBAS. Las veces que pactaron encuentro, él plantó al niño. Un chiquito ilusionado”, sentenció Latorre con contundencia.
La defensa del empresario: "No soy un papá abandónico"
Ante la repercusión de estos dichos, Martín Migueles rompió su habitual silencio mediático y utilizó sus redes sociales para publicar una extensa desmentida. A través de placas en Instagram, el novio de la conductora de MasterChef se defendió de lo que considera una campaña de desprestigio. “Desconozco los motivos de personas malintencionadas o despechadas que salen simultáneamente ensañadas a contar barbaridades y mentiras sobre mi persona. Salgo a aclarar esto sabiendo que las únicas personas que me importan saben la realidad y quien soy”, comenzó escribiendo.
En su descargo, Migueles aseguró que siempre fue un padre presente y responsable con sus obligaciones legales. “No soy un papá abandónico es lo primero que quiero aclarar. A los 21 fui papá y aún a esa edad tomé con mucha responsabilidad y amor mi paternidad. Es falso que no paso alimentos, jamás fui DEUDOR ALIMENTARIO. Se puede comprobar online”, sostuvo el empresario, quien además responsabilizó a su expareja por la falta de contacto con el menor, alegando que incluso su familia fue rechazada al intentar conocerlo.
Detalles de una separación conflictiva
Sin embargo, la versión de Latorre profundizó en detalles escabrosos sobre el inicio del conflicto, allá por diciembre de 2019. La panelista relató que Migueles habría enviado las pertenencias de la mujer a la casa de sus padres en una camioneta mientras ella estaba gestando. “Cuando ella le dijo que el embarazo era riesgoso y que tenía presión alta, saben lo que le contestó: ‘Ojalá que lo pierdas’. Lindo tipo, ¿no?”, lanzó Yanina, añadiendo que el empresario le diría a Wanda Nara que su ex le “clavó el embarazo” para obtener dinero.
En lo que respecta al plano judicial, las aguas están lejos de calmarse. Mientras Migueles afirma que está esperando una mediación y que nunca se retrasó “ni 15 minutos en pagar alimentos”, Latorre sostiene que la justicia falló el año pasado a favor de la madre, fijando una cuota de 800.000 pesos. No obstante, la periodista aclaró que, aunque paga, ese monto resulta insuficiente para la crianza del niño, mientras se ve al empresario ostentando una vida de lujo junto a Wanda. “La ex de Migueles quiere hablar, va a ir a la justicia de nuevo y va a demostrar todo. Su verdad es la única verdad. Él miente”, concluyó la panelista.
