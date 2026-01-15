Ángel de Brito confirmó la salida de un histórico conductor de un importante medio
Se trata de una figura emblemática de la televisión y las revistas cuyo futuro profesional ahora queda envuelto en incertidumbre.
Tras 42 años, Héctor Maugeri se desvinculó de Editorial Perfil. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito dio la información en LAM (América TV) y contó que el exdirector de la Revista Caras ya no forma parte de Perfil.
Desde hacía dos años, Maugeri conducía un ciclo de entrevistas en NET TV y Caras TV, por donde pasaron figuras de primer nivel como Mirtha Legrand, Susana Giménez y muchas otras celebridades.
Maugeri construyó una carrera marcada por grandes entrevistas, tapas memorables y un vínculo estrecho con las principales figuras del espectáculo argentino. Justamente, una de sus últimas charlas televisivas con Susana Giménez había vuelto a poner en valor su recorrido profesional y su capacidad para generar contenido de alto impacto mediático.
Según trascendió, tras la desvinculación, el periodista ya se habría asesorado legalmente y habría enviado una carta documento para encuadrar formalmente la situación laboral. El contexto no es ajeno a la crisis que atraviesan los medios gráficos y audiovisuales, con recortes y reestructuraciones que se repiten en distintas empresas.
Cabe recordar que, tiempo atrás, Jorge Fontevecchia, responsable de Perfil, también había tomado la decisión de desvincular a Liliana Castaño, quien durante años se desempeñó como directora de la misma revista. Un escenario que vuelve a poner en foco el difícil momento que atraviesa la industria editorial en la Argentina.
Héctor Maugeri es Licenciado en Periodismo e inició su carrera vinculado al mundo del espectáculo. Colaboró en diarios y revistas de actualidad y se perfeccionó en el área del reportaje.
Fue el biógrafo oficial de Lolita Torres, Ana María Campoy y Nelida Roca. Como redactor intervino en publicaciones como "La Semana", "Fama", "Semanario", "Libre", "Eroticón". También es miembro de APTRA y recibió premios Perfil por su destacada y extensa carrera periodística. Además, en 2015 publicó el libro “Divas”.
