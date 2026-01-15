Ángel de Brito confirmó la salida de un histórico conductor de un importante medio

Héctor Maugeri es Licenciado en Periodismo e inició su carrera vinculado al mundo del espectáculo. Colaboró en diarios y revistas de actualidad y se perfeccionó en el área del reportaje.

Fue el biógrafo oficial de Lolita Torres, Ana María Campoy y Nelida Roca. Como redactor intervino en publicaciones como "La Semana", "Fama", "Semanario", "Libre", "Eroticón". También es miembro de APTRA y recibió premios Perfil por su destacada y extensa carrera periodística. Además, en 2015 publicó el libro “Divas”.