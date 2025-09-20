Video: Eros Ramazzotti intentó besar de prepo a Evangelina Anderson... ¡dos veces!

La situación no pasó desapercibida en el grupo y, aunque el clima fue distendido, Anderson dejó en claro su incomodidad tomando distancia.

El irónico posteo de Evangelina Anderson tras ser vinculada con Leandro Paredes

Luego de separarse de Martín Demichelis, Evangelina Anderson comenzó a ser vinculada con diferentes hombres. Sin embargo, en las últimas horas, la modelo fue acusada de mantener un romance con Leandro Paredes, quien está en pareja con Camila Galante. Ante esto, todos los involucrados salieron a desmentir la situación.

En medio de esta situación, Evangelina viajó a Europa para asistir a la Fashion Week de Milán, pero en el camino usó sus redes sociales para hacer un irónico posteo e hizo divertir mucho a sus seguidores.

Mientras hacía escala en Frankfurt, aprovechó para sacarse una foto abrazada a una estatua de Albert Einstein. “Siempre me gustaron los intelectuales”, escribió en sus historias de Instagram, y remató el chiste: “Ya tengo novio”.

