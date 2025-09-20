Video: Eros Ramazzotti intentó besar de prepo a Evangelina Anderson... ¡dos veces!
La modelo almorzó con su hermana Celeste y amigas. Al ver al famoso cantante internacional, se tomaron una foto con él sin esperar lo que vendría luego.
Tras los rumores que la vincularon con Leandro Paredes, Evangelina Anderson decidió tomar distancia y refugiarse en sus amigas con un viaje a Italia, donde se encontró con el reconocido cantante Eros Ramazzotti.
La modelo atraviesa un cambio significativo en su vida personal: luego de su separación de Martín Demichelis, vive su primera etapa de soltería en casi veinte años. En ese marco, viajó a Milán para participar de la Semana de la Moda junto a su hermana Celeste, Majo Martino y la hermana de la periodista.
Durante su estadía, organizaron un almuerzo con Milca Gili que terminó dando qué hablar. Mientras se grababan cantando una canción de Ramazzotti, el artista sorprendió al acercarse demasiado a Evangelina, intentando besarla en dos oportunidades.
Ella, con rapidez, evitó el gesto inclinándose hacia abajo, lo que provocó la reacción de las presentes. El episodio quedó registrado en un video que Gili compartió en sus redes, acompañado de la frase: “Alguien se enamoró…”.
La situación no pasó desapercibida en el grupo y, aunque el clima fue distendido, Anderson dejó en claro su incomodidad tomando distancia.
El irónico posteo de Evangelina Anderson tras ser vinculada con Leandro Paredes
Luego de separarse de Martín Demichelis, Evangelina Anderson comenzó a ser vinculada con diferentes hombres. Sin embargo, en las últimas horas, la modelo fue acusada de mantener un romance con Leandro Paredes, quien está en pareja con Camila Galante. Ante esto, todos los involucrados salieron a desmentir la situación.
En medio de esta situación, Evangelina viajó a Europa para asistir a la Fashion Week de Milán, pero en el camino usó sus redes sociales para hacer un irónico posteo e hizo divertir mucho a sus seguidores.
Mientras hacía escala en Frankfurt, aprovechó para sacarse una foto abrazada a una estatua de Albert Einstein. “Siempre me gustaron los intelectuales”, escribió en sus historias de Instagram, y remató el chiste: “Ya tengo novio”.
