Contundente "Escucho pero no despido" de Carla Conte a Marcelo Tinelli: "Cuando empezaste a cortar polleritas"

Marcelo Tinelli podría estar a punto de regresar a la televisión en un canal que le es muy familiar, El Trece. Según reveló el periodista Pampito en el programa Puro Show, el legendario conductor estaría en negociaciones para firmar un contrato. "No es una bomba de pasillo, es 100% real. Tengo muy buenas fuentes", aseguró el periodista.

Por otro lado, su compañero, Matías Vázquez, añadió que el nuevo programa de Tinelli podría ser un formato semanal, al estilo de El Ritmo de la Noche, un exitoso programa de entretenimiento que el conductor lideró entre 1991 y 1994 en Telefe. Según la información, Tinelli estaría al frente de la dirección del programa, que podría incluir a humoristas y ocupar el espacio de los domingos por la noche que dejó vacante el programa de Jorge Lanata.

Algo que, sin dudas, cambia la perspectiva que se tenía del futuro del conductor quien no solamente tuvo problemas legales recientemente con su productora, sino que además estaría a punto de comenzar un nuevo programa. Esto sumado a su reality en Prime Video que próximamente tendrá temporada 2.