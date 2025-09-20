Contundente "Escucho pero no despido" de Carla Conte a Marcelo Tinelli: "Cuando empezaste a cortar polleritas"
Antes de comenzar su programa de streaming, los integrantes de "Estamos de paso" se filmaron haciendo un juego y generó todo tipo de comentarios.
En las últimas semanas, Marcelo Tinelli anunció que tendrá su propio programa de streaming "Estamos de paso", que se podrá ver por Carnaval. Además, confirmó que en el equipo estarán: Pachu Peña, Carla Conte, El Tirri, Sabrina Rojas, Fede Bal, Iván Ramírez y Sebastián Almada.
En la previa, con intención de empezar a generar contenido, se sumaron al challenge "escucho pero no despido". Al momento de pasar Carla Conte, la actriz fue muy picante aunque sin perder el tono chistoso.
"Cuando arrancaste a cortar polleritas te la hubiera metido en el ort...", lanzó. Para ponerle una pizca de humor, Marcelo preguntó: "¿La tijera o la pollerita?". Rápidamente, este clip se volvió viral y desató todo tipo de comentarios.
Aseguran que Marcelo Tinelli vuelve a la televisión: cuál es el canal que eligió y qué contenido tendrá
Marcelo Tinelli podría estar a punto de regresar a la televisión en un canal que le es muy familiar, El Trece. Según reveló el periodista Pampito en el programa Puro Show, el legendario conductor estaría en negociaciones para firmar un contrato. "No es una bomba de pasillo, es 100% real. Tengo muy buenas fuentes", aseguró el periodista.
Por otro lado, su compañero, Matías Vázquez, añadió que el nuevo programa de Tinelli podría ser un formato semanal, al estilo de El Ritmo de la Noche, un exitoso programa de entretenimiento que el conductor lideró entre 1991 y 1994 en Telefe. Según la información, Tinelli estaría al frente de la dirección del programa, que podría incluir a humoristas y ocupar el espacio de los domingos por la noche que dejó vacante el programa de Jorge Lanata.
Algo que, sin dudas, cambia la perspectiva que se tenía del futuro del conductor quien no solamente tuvo problemas legales recientemente con su productora, sino que además estaría a punto de comenzar un nuevo programa. Esto sumado a su reality en Prime Video que próximamente tendrá temporada 2.
