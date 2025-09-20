Apareció la autora del video misógino de la estación Shell: se hizo cargo y pidió disculpas

En su mensaje, también reconoció que el modo en que fue planteado el contenido pudo prestarse a una interpretación errónea. “Entiendo que la forma en que se transmitió el mensaje pudo dar lugar a una interpretación distinta de la intención original. Como mujer, comprendo la sensibilidad que ciertos mensajes pueden generar y asumo la responsabilidad de no haberlo expresado de la manera más clara”.

La representante de Aixa Contenido Digital aseguró que la intención fue comunicar de manera positiva y cercana, pero lamentó el efecto generado. “La idea siempre fue comunicar desde un lugar positivo y cercano, y lamento sinceramente si el mensaje causó incomodidad en algunas personas”.

También enfatizó que la empresa que administra la estación de servicio no tuvo ninguna responsabilidad en lo sucedido. “Es importante remarcar que Erich Wagner y Cia., dueños de la estación de servicio Shell de la localidad de Crespo, Entre Ríos, no tuvo ninguna responsabilidad en esta situación. Tanto la idea como la ejecución fueron exclusivamente de mi parte, desde Aixa Contenido Digital”.

Finalmente, la autora del video agradeció a quienes comprendieron la situación y afirmó que lo ocurrido es parte de un proceso de aprendizaje profesional.“Gracias a todos por la comprensión. Esto también es un aprendizaje para seguir comunicando cada vez mejor”.

community manager pedido disculpas

El pedido de disculpas de la estación de servicio

Previamente, la propia estación de servicio había pedido disculpas públicas por el repudiado video: “Desde Eric Wagner y Cía., dueños de la estación de servicio Shell de la localidad de Crespo, Entre Ríos, queremos expresar públicamente nuestras más sinceras disculpas por el contenido difundido en un reciente video publicado en nuestras redes”.

“Reconocemos que el material compartido fue totalmente inapropiado y puede interpretarse como una apología de la violencia de género. De ninguna manera esa fue nuestra intención. Somos conscientes de la gravedad de esta problemática en nuestra sociedad y lamentamos profundamente haber generado dolor, enojo o malestar en la comunidad, especialmente en mujeres y diversidades”, continúa el mensaje.

Afirmando que “asumimos nuestra responsabilidad, retiramos inmediatamente dicho contenido de todas nuestras plataformas y nos comprometemos a revisar con mayor responsabilidad nuestros procesos de comunicación para que hechos como este no vuelvan a repetirse”.

“Reiteramos nuestro pedido de disculpas y nuestro compromiso en repudiar cualquier tipo de violencia, trabajando siempre con respeto hacia nuestra comunidad”, concluye el comunicado de la firma Erich Wagner y Cía. SRL.

shell pedido disculpas