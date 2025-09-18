El irónico posteo de Evangelina Anderson tras ser vinculada con Leandro Paredes: "Siempre me gustaron..."

Evangelina Anderson salió al cruce de los rumores que la vinculaban con dos conocidos futbolistas y puso fin a las especulaciones que circulaban en redes y programas de espectáculos.

Tras los trascendidos que la relacionaban con Leandro Paredes, futbolista de Boca Juniors y la Selección Argentina, y un supuesto encuentro en un shopping mexicano con Juanjo Purata, la modelo se comunicó directamente con el programa Intrusos para aclarar la situación.

La presencia de Evangelina Anderson en un centro comercial mexicano junto a un joven generó un fuerte rumor sobre un romance con un jugador local, en medio de su reciente separación de Martín Demichelis. Sin embargo, la modelo decidió desmentir categóricamente estas versiones mediante mensajes directos con Karina Iavícoli, periodista del ciclo de América, y explicó que atraviesa un momento personal delicado.

Durante la transmisión, Iavícoli contó que intentó comunicarse telefónicamente con Anderson, pero la modelo le dijo: “Cada vez que me estreso, se me suele ir la voz. No salgo al aire porque no puedo hablar, eh, no porque no quiera”, según los mensajes que compartió la conductora en vivo, detallando además que la familia de Evangelina también se encuentra afectada por la situación.

Evangelina fue contundente al descartar cualquier vínculo sentimental con Leandro Paredes: “Karina, te juro por mi vida que jamás lo vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él”, afirmó la modelo.

Además, recalcó su postura sobre los rumores de infidelidad: “Jamás saldría con un hombre casado. Eso no está en mí, no es algo que me interese hacer para mi vida”.

En relación con las imágenes que circulaban en redes y en programas de espectáculos, donde se la veía acompañada por un joven en una escalera mecánica, Anderson aclaró la confusión. La polémica surgió luego de que Pepe Ochoa, en LAM, mostrara el video y comentara: “Que raro que a Evangelina no la encuentra nadie nunca en ningún lado, siempre está escondida, justo va a un shopping y se muestra jocosa, amorosa, con esta persona. Dimos con quién es él. Es un jugador conocido. No es argentino”.

Ante la consulta de Karina Iavícoli sobre si se trataba de una nueva pareja, la modelo respondió con firmeza: “No van a poder creer, porque dicen cosas sin saber. Es el hijo de Lorena, mi mejor amiga que vive en México. Me da vergüenza ajena. Ese chico que va en la escalera tiene la edad de Bastián, mi hijo”. Anderson también aprovechó para aclarar la razón de su viaje: “Para los que creen que me fui de viaje por todo esto que se está diciendo, mi mamá tuvo un ACV, estuvo muy mal de salud y cuando se recuperó, decidimos todos hacer un viaje familiar. La verdad, estamos todos muy mal”.