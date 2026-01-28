Video: Pachu Peña y Pablo Granados revolucionaron Madrid con un sketch junto a Diego Korol

La escena fue creciendo en guiños para los fanáticos. Korol les dice “a ustedes los conozco” y les pregunta si son “los de Newell’s, los de Funes”, recreando un clásico sketch de Videomatch. Como broche final, les pide “unos dinerillos” por haberles sacado la foto. Cuando se retira, los rosarinos rematan la broma: “Qué parecido era a Korol, a Diego”, seguido de un contundente y gracioso “Para mí no era”.