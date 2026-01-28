Video: Pachu Peña y Pablo Granados revolucionaron Madrid con un sketch junto a Diego Korol
Un video breve y cargado de guiños bastó para encender la nostalgia y reavivar la pregunta que muchos se hacen: ¿hay chances de un regreso de Sin Codificar?
Pachu Peña y Pablo Granados cruzaron el océano y desembarcaron en Madrid, ciudad donde actualmente vive Diego Korol. Lo que parecía una simple visita terminó convirtiéndose en un momento viral que mezcló humor clásico, complicidad intacta y una cuota inevitable de nostalgia para varias generaciones de espectadores argentinos.
Fieles a su estilo, los rosarinos se mostraron en un video como dos turistas completamente desorientados en plena Plaza Mayor, uno de los puntos más emblemáticos de la capital española. En medio de la escena, intentaban encontrar a alguien que les sacara una foto, exagerando gestos y situaciones con ese humor absurdo que los caracteriza desde hace décadas.
El giro llegó cuando, casi como si fuera una aparición mágica, irrumpió Diego Korol. Lejos de un reencuentro emotivo, el trío optó por el camino del delirio: Pachu y Pablo fingieron no reconocerlo, mientras Korol se sumaba al juego con un marcado acento español y frases exageradas, pidiéndoles que se movieran “porque es un video”.
La escena fue creciendo en guiños para los fanáticos. Korol les dice “a ustedes los conozco” y les pregunta si son “los de Newell’s, los de Funes”, recreando un clásico sketch de Videomatch. Como broche final, les pide “unos dinerillos” por haberles sacado la foto. Cuando se retira, los rosarinos rematan la broma: “Qué parecido era a Korol, a Diego”, seguido de un contundente y gracioso “Para mí no era”.
El clip, breve y efectivo, no solo generó carcajadas sino que activó la memoria emotiva del público. Cada vez que Pachu, Granados y Korol coinciden, algo del espíritu de Videomatch y Sin Codificar vuelve a escena. En menos de 20 horas, el video superó los 60 mil “me gusta”, confirmando que el humor sigue intacto y vigente.
Pero lo que terminó de encender las especulaciones fue el mensaje que acompañó la publicación. Pablo Granados escribió, sin dar demasiadas explicaciones: “Calentando motores”. Esa frase fue suficiente para que los seguidores empezaran a preguntarse si este cruce madrileño es solo una broma o el anticipo de algo más grande.
