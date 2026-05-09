David Bisbal vuelve a Argentina con su gira Tour Eternos 2026: clásicos, nueva música y una cita imperdible

El vínculo del artista con Argentina sigue tan fuerte como siempre. En los últimos años, su conexión con el público local se potenció gracias a colaboraciones junto a Luciano Pereyra, Emanero y La K'onga, reafirmando su presencia dentro de la escena musical del país.

En esta nueva gira, el cantante también presentará canciones inéditas que formarán parte de su próximo álbum, apostando por un show donde la emoción, la interpretación y la cercanía con el público serán protagonistas.

Las entradas estarán disponibles a través de la ticketera oficial del estadio. La preventa exclusiva para clientes de Banco Macro comenzará el 12 de mayo a las 10:00, con la posibilidad de acceder a seis cuotas sin interés, mientras que la venta general se habilitará el 13 de mayo, también desde las 10:00.

David Bisbal en Buenos Aires será una noche para cantar las canciones que se repiten a lo largo de nuestra historia, celebrar sus grandes clásicos y ser parte de una nueva etapa musical en la carrera de uno de los artistas hispanos más reconocidos y queridos a nivel internacional.