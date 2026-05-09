David Bisbal vuelve a Argentina con su gira Tour Eternos 2026: clásicos, nueva música y una cita imperdible
El artista español se presentará en Buenos Aires con un show que repasará los mayores éxitos de su carrera y adelantará material de su nuevo álbum.
Después de conquistar escenarios de todo el mundo y consolidarse como una de las voces más reconocidas del pop latino, David Bisbal confirmó su regreso a la Argentina con una presentación muy esperada.
El lunes 12 de octubre, el músico llegará al Movistar Arena en el marco de Tour Eternos 2026, una gira internacional que abre una nueva etapa en su recorrido artístico.
Con 25 años de carrera, el cantante almeriense prepara un espectáculo renovado, donde combinará la potencia escénica que lo caracteriza con un repertorio que marcó a distintas generaciones. Durante la noche no faltarán himnos que se convirtieron en parte de la historia de sus fans, como Dígale, Ave María, Bulería, Esta ausencia y A partir de hoy.
A lo largo de su carrera, Bisbal construyó un recorrido de impacto global: suma más de 80 reconocimientos internacionales, entre ellos tres Latin Grammy Awards, tres Premios Billboard Latinos y tres World Music Awards. Además, lleva más de 1.250 conciertos realizados alrededor del mundo y millones de entradas vendidas en plazas históricas de Europa y América.
El vínculo del artista con Argentina sigue tan fuerte como siempre. En los últimos años, su conexión con el público local se potenció gracias a colaboraciones junto a Luciano Pereyra, Emanero y La K'onga, reafirmando su presencia dentro de la escena musical del país.
En esta nueva gira, el cantante también presentará canciones inéditas que formarán parte de su próximo álbum, apostando por un show donde la emoción, la interpretación y la cercanía con el público serán protagonistas.
Las entradas estarán disponibles a través de la ticketera oficial del estadio. La preventa exclusiva para clientes de Banco Macro comenzará el 12 de mayo a las 10:00, con la posibilidad de acceder a seis cuotas sin interés, mientras que la venta general se habilitará el 13 de mayo, también desde las 10:00.
David Bisbal en Buenos Aires será una noche para cantar las canciones que se repiten a lo largo de nuestra historia, celebrar sus grandes clásicos y ser parte de una nueva etapa musical en la carrera de uno de los artistas hispanos más reconocidos y queridos a nivel internacional.
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