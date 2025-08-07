Video: Verónica Lozano y Marina Calabró protagonizaron un tenso y sorpresivo cruce
El tenso cruce entre ambas se dio tras la suspensión de una entrevista a Graciela Alfano, generando un grave enojo de la conductora de Cortá por Lozano.
La histórica rivalidad entre Susana Giménez y Graciela Alfano ha resurgido, pero esta vez con la conductora Verónica Lozano y la periodista Marina Calabró como protagonistas indirectas. Lo que parecía un conflicto del pasado, que incluyó el famoso "Tapadogate" y acusaciones de brujería, volvió a la primera plana de la televisión argentina debido a un incidente en Telefe.
Todo comenzó con la denuncia de Marina Calabró en Lape Social Club Informativo, donde afirmó que una participación acordada de Alfano en Cortá por Lozano había sido cancelada a último momento. Calabró deslizó la posibilidad de que la decisión fuera un veto de Susana Giménez. Esta versión de los hechos avivó el escándalo y puso a Verónica Lozano en el centro de la polémica.
Lejos de mantenerse al margen, Alfano optó por defenderse públicamente al exponer un audio que le había enviado Lozano. En este mensaje, la conductora de Telefe explicaba que la cancelación se debía a cuestiones de agenda y a la intención de ofrecerle una participación más extensa en el futuro.
Lozano se mostró visiblemente molesta por la filtración del audio, declarando ante los medios: "Alfano me tiene la conc....al plato porque ya a estas alturas, es muy difícil." La conductora agregó que la exvedette había roto un código al exponer una conversación privada.
En medio de la tormenta mediática, Verónica también se refirió a la enojada reacción de Marina Calabró, quien no tardó en responder. "Yo no puedo hacer nada. A mí me apena porque no es una cuestión que yo pueda resolver, lo que ella sienta. No puedo manejar los sentimientos de Marina Calabró”, expresó Lozano, negando categóricamente la intervención de Susana Giménez en la decisión.
La conductora aclaró que la participación de Alfano estaba confirmada desde hacía un mes, mucho antes de que se reactivara el conflicto mediático.
Calabró, por su parte, subió la apuesta en su ciclo radial de El Observador, donde cruzó a Lozano con dureza: “¡Si van a reprogramar, avísenle a Graciela porque no tiene invitación al programa!”. La periodista defendió su versión y el derecho de Alfano a dudar de los motivos de la cancelación. En un claro reclamo, sentenció: “No me parece justo y como me tocó contarlo a mí, sentí que me trató de mentirosa. Me parece que ya estamos grandes para que nos trate de tarad... a la Alfano y a mí, en este caso”.
