Video: Verónica Lozano y Marina Calabró protagonizaron un tenso y sorpresivo cruce

La conductora aclaró que la participación de Alfano estaba confirmada desde hacía un mes, mucho antes de que se reactivara el conflicto mediático.

Calabró, por su parte, subió la apuesta en su ciclo radial de El Observador, donde cruzó a Lozano con dureza: “¡Si van a reprogramar, avísenle a Graciela porque no tiene invitación al programa!”. La periodista defendió su versión y el derecho de Alfano a dudar de los motivos de la cancelación. En un claro reclamo, sentenció: “No me parece justo y como me tocó contarlo a mí, sentí que me trató de mentirosa. Me parece que ya estamos grandes para que nos trate de tarad... a la Alfano y a mí, en este caso”.