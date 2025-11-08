La inesperada reacción de Wanda Nara tras la renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity
La conductora del reality culinario tuvo una polémica actitud luego de que se diera a conocer la salida de la influencer por pedido de Enzo Fernández.
En los últimos días, Ángel de Brito reveló en su programa LAM, que Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity y la noticia causó mucha sorpresa y tristeza, ya que es de las participantes más queridas por el público. Sin embargo, esto también alimentó los rumores de una mala relación entre la influencer y Wanda Nara.
Primero se comentó que Nara le habría mandado picantes mensajes a Enzo Fernández, en una de sus visitas a Argentina, pero él no respondió y se lo mostró a Valentina, algo que a ella le molestó mucho. Esto fue desmentido por la propia Wanda, en diferentes entrevistas. Luego, se dijo que el vínculo entre la conductora de Telefe y la participante no era para nada bueno y se desataban algunos roces, lo que habría motivado la salida de la joven.
Si bien ambas se encargaron de desmentir esto, muchas personas no terminan de creerles y siguen sosteniendo que no hay buena onda entre ellas. Cuando todo parecía calmarse, la empresaria volvió a desatar estas versiones con una polémica actitud. Los usuarios de las redes sociales lograron detectar un picante "me gusta" por parte de Wanda, luego de que se confirmara la salida de Valentina del programa.
El posteo apuntaba directamente a la mamá de Olivia y Benjamín y a Enzo Fernández, ya que el futbolista le habría pedido que abandone la competencia y regresara a Inglaterra. La publicación en cuestión reflexionaba sobre la decisión tomada. “Si tu pareja te pide que renuncies a tus sueños, ahí no es…”, escribió la psicóloga Florencia Rodríguez en el primer párrafo del texto.
Como era de esperarse, en cuestión de minutos esto se viralizó, generando la opinión de todos los internautas. Sin embargo, al ver la repercusión que tuvo, Nara habría sacado el like, pero fue tarde ya que las capturas estaban dando vueltas por todo internet.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario