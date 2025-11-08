La inesperada reacción de Wanda Nara tras la renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity

Primero se comentó que Nara le habría mandado picantes mensajes a Enzo Fernández, en una de sus visitas a Argentina, pero él no respondió y se lo mostró a Valentina, algo que a ella le molestó mucho. Esto fue desmentido por la propia Wanda, en diferentes entrevistas. Luego, se dijo que el vínculo entre la conductora de Telefe y la participante no era para nada bueno y se desataban algunos roces, lo que habría motivado la salida de la joven.