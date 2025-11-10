El cruce entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef: "Hay que conquistar de nuevo"

Más tarde, Wanda probó el plato y lo elogió: “Muy bueno. Podría ser perfectamente un plato de Mar del Plata, de mis comienzos”. Maxi, nostálgico, sumó: “De cuando ibas a La Feliz, a hacer teatro”. Ella cerró con una sonrisa: “Este plato me transporta al pasado”.

El momento mezcló humor, recuerdos y una química evidente entre ambos, que lograron convertir una simple prueba de cocina en una escena televisiva cargada de complicidad. MasterChef Celebrity volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los programas más comentados del país: entre cucharas y sabores, también hay lugar para las historias que nunca pierden su encanto.