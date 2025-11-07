MinutoUno

"Me pesó muchos años": la confesión de Maxi López sobre su ruptura con Wanda Nara

El exfutbolista se sinceró y reveló las emociones que lo marcaron tras su separación de la madre de sus hijos.

Maxi López volvió a ocupar el centro de la escena tras abrir su corazón en una entrevista en Ferne con Grego, donde habló con total sinceridad sobre su pasado con Wanda Nara. Lejos de las polémicas, el exfutbolista se mostró relajado y reveló cuál fue su mayor dolor tras la separación de la conductora de MasterChef Celebrity.

Durante la charla con Grego Rossello, López y Nara compartieron anécdotas personales y dejaron ver que hoy mantienen una relación cordial y madura por el bienestar de sus tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto.

En medio de la conversación, el conductor del ciclo lanzó una pregunta directa: qué extrañaban el uno del otro. Al principio, Maxi intentó escapar con humor y comentó que lo que más quería era "que se cortara esa tarjeta", en referencia a los gastos que tenía cuando estaban casados.

Maxi y Wanda Nara con Grego

Sin embargo, Wanda lo presionó para que respondiera con sinceridad, y fue entonces cuando el exjugador cambió el tono y habló desde lo más profundo. "A mí lo que me costó mucho fue que se desarmó la familia. Y eso fue algo que me pesó muchos años", confesó con visible emoción.

Luego agregó: "Te lo tengo que decir en la cara. Me pesó mucho, no podía, no podía hasta que bueno, después lo fui madurando y lo fui llevando". Wanda, por su parte, reaccionó con empatía y le respondió: "Bueno, pero ahora tenés esa familia", a lo que Maxi asintió y cerró diciendo: "Sí, sí, por eso dije que festejo el momento en el que estamos".

