“Me pesó muchos años”: la confesión de Maxi López sobre su ruptura con Wanda Nara

Luego agregó: "Te lo tengo que decir en la cara. Me pesó mucho, no podía, no podía hasta que bueno, después lo fui madurando y lo fui llevando". Wanda, por su parte, reaccionó con empatía y le respondió: "Bueno, pero ahora tenés esa familia", a lo que Maxi asintió y cerró diciendo: "Sí, sí, por eso dije que festejo el momento en el que estamos".