"Vivía con...": Carmen Barbieri rompió el silencio sobre las acusaciones contra Jorge Porcel

"Es que no me enteré, no nunca nadie me vino a contar nada y yo no viví esa época. Yo era la mujer de Porcel, yo no vi nada de gritos ni que salieran de los sketchs gritando cuando trabajaban con Porcel yo estaba ahí, yo era una bailarina del montón", aseguró.

La distancia entre los testimonios que ahora escucha y lo que ella recuerda de aquella etapa también la llevó a preguntarse si desconocía una faceta del humorista. En ese sentido, admitió que las declaraciones de Barbarossa le provocaron preocupación.

"Me extrañó, es más, me preocupó porque digo: 'Qué mal le habrá pasado Georgi, Dios', si yo vivía con un monstruo y no lo sabía y ella no me lo habrá querido decir para que yo no me ponga mal yo no lo vi, no lo viví", expresó.

De esta manera, la actriz dejó en claro que su experiencia personal fue diferente, aunque remarcó que eso no significa que considere falsos los testimonios que salieron a la luz.

La postura de Carmen Barbieri ante los testimonios contra Jorge Porcel

Más allá de asegurar que nunca fue testigo de los episodios mencionados por sus colegas, Barbieri remarcó que no pretende desacreditar a las mujeres que decidieron contar sus experiencias.

"Con esto no estoy desmintiendo a las mujeres yo no soy feminista, soy mujerista, yo defiendo a las mujeres, y si las mujeres cuentan esto debe ser cierto y yo no lo vi, yo soy una idiota", subrayó.

La actriz reconoció que escuchar actualmente estos relatos le genera sentimientos encontrados debido al vínculo que mantuvo con Porcel. Además, expresó tristeza por no haber conocido en aquel momento esa otra faceta que ahora describen algunas de las mujeres que trabajaron con él.

Por último, Barbieri puso el foco en el contexto que atravesaban las mujeres en aquella época y sostuvo que denunciar o hablar públicamente de determinadas situaciones resultaba mucho más difícil.

"Es difícil cuando contás una cosa que ya pasó, pero porque en esa época la mujer no tenía voz y no le creían y entonces era duro, pero lo lamento".