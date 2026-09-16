"Vivía con...": Carmen Barbieri rompió el silencio sobre las acusaciones contra Jorge Porcel
Carmen Barbieri se refirió en Sálvese quien pueda a las acusaciones contra Jorge Porcel y contó cómo fue el vínculo que mantuvo con el humorista.
Carmen Barbieri dio su mirada sobre los fuertes testimonios que surgieron en los últimos días alrededor de Jorge Porcel. Luego de que Susana Giménez, Georgina Barbarossa y Graciela Alfano hablaran públicamente de comportamientos de acoso por parte del recordado capocómico hacia mujeres con las que trabajaba, la actriz contó qué ocurrió durante los años en los que estuvo cerca de él.
La artista abordó el tema durante su participación en Sálvese quien pueda y reconoció que los relatos de sus colegas la sorprendieron debido a que ella asegura no haber presenciado situaciones similares. Barbieri tuvo un vínculo con Porcel cuando era joven y también compartió con él una etapa de su trayectoria profesional.
Al recordar aquellos años, hizo referencia a Moria Casán y explicó por qué su propia percepción sobre el humorista es diferente de la que manifestaron otras figuras del espectáculo.
"A Moria no la tocó nunca a nadie porque nunca dio motivo, además tiene su personalidad que siempre puso un freno con la mejor sonrisa. Para mí la época que viví, que es la misma que vivió Moria y la misma escuela de Moria, la pongo a Moria y no a Susana porque ella hizo unas revistas, pero nosotros hicimos la carrera a base de la revista, la revista nos enseñó todo y Susana empezó como modelo, no era vedette. Ese Porcel que hablan muchas y además no las estoy ninguneando ni diciendo que mienten, las respeto porque capaz que les pasó, porque no, yo no lo vi, no lo viví", comenzó diciendo.
Carmen Barbieri recordó cómo era trabajar junto a Jorge Porcel
Durante la conversación, Barbieri también se detuvo particularmente en las declaraciones de Georgina Barbarossa. Según relató, durante aquellos años nadie se acercó a contarle que hubiera atravesado situaciones incómodas con el capocómico.
"Es que no me enteré, no nunca nadie me vino a contar nada y yo no viví esa época. Yo era la mujer de Porcel, yo no vi nada de gritos ni que salieran de los sketchs gritando cuando trabajaban con Porcel yo estaba ahí, yo era una bailarina del montón", aseguró.
La distancia entre los testimonios que ahora escucha y lo que ella recuerda de aquella etapa también la llevó a preguntarse si desconocía una faceta del humorista. En ese sentido, admitió que las declaraciones de Barbarossa le provocaron preocupación.
"Me extrañó, es más, me preocupó porque digo: 'Qué mal le habrá pasado Georgi, Dios', si yo vivía con un monstruo y no lo sabía y ella no me lo habrá querido decir para que yo no me ponga mal yo no lo vi, no lo viví", expresó.
De esta manera, la actriz dejó en claro que su experiencia personal fue diferente, aunque remarcó que eso no significa que considere falsos los testimonios que salieron a la luz.
La postura de Carmen Barbieri ante los testimonios contra Jorge Porcel
Más allá de asegurar que nunca fue testigo de los episodios mencionados por sus colegas, Barbieri remarcó que no pretende desacreditar a las mujeres que decidieron contar sus experiencias.
"Con esto no estoy desmintiendo a las mujeres yo no soy feminista, soy mujerista, yo defiendo a las mujeres, y si las mujeres cuentan esto debe ser cierto y yo no lo vi, yo soy una idiota", subrayó.
La actriz reconoció que escuchar actualmente estos relatos le genera sentimientos encontrados debido al vínculo que mantuvo con Porcel. Además, expresó tristeza por no haber conocido en aquel momento esa otra faceta que ahora describen algunas de las mujeres que trabajaron con él.
Por último, Barbieri puso el foco en el contexto que atravesaban las mujeres en aquella época y sostuvo que denunciar o hablar públicamente de determinadas situaciones resultaba mucho más difícil.
"Es difícil cuando contás una cosa que ya pasó, pero porque en esa época la mujer no tenía voz y no le creían y entonces era duro, pero lo lamento".
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