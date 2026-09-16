Fin del amor para Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: el llamativo dato que salió a la luz

La afirmación generó inmediatamente una reacción en el estudio y Pampito recordó que anteriormente también habían surgido rumores que involucraban al conductor con otras mujeres.

“Y Tinelli estaba con otras mujeres, lo contamos acá, cuando estuvo con Chloé Bello y supuestamente estaba con Milett”.

La inesperada información que salió a la luz sobre Marcelo Tinelli

Cuando parecía que ya se habían conocido los principales detalles detrás de la supuesta separación, una nueva versión generó sorpresa en el estudio de Puro Show. Pampito aseguró haber recibido información sobre el vínculo entre Tinelli y Figueroa, aunque advirtió desde un primer momento que se trataba de un tema que no podía desarrollar completamente. “A mí me contaron algo… es delicado… que Tinelli le tiene miedo a Milett”, lanzó el conductor.

La declaración provocó impacto entre sus compañeros y rápidamente decidió aclarar el alcance de sus palabras. Según explicó, no estaba haciendo referencia a amenazas graves ni a la posible comisión de un delito, sino a una cuestión sensible cuyos motivos eligió no revelar.

“Le tiene miedo o respeto, si quieren, a Milett. No puedo contar por qué. Me lo dijeron, pero no lo puedo contar”, cerró Pampito.

De esta manera, la intimidad de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa volvió a quedar en el centro de la escena. La versión sobre el final de la pareja se conoce después de meses de rumores, distanciamientos y especulaciones sobre distintas crisis que habrían atravesado durante su relación.