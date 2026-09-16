La millonaria suma que cobrará Wanda Nara por su docu-reality en Disney+

El nuevo reality promete seguir de cerca a Wanda en diferentes escenarios y mostrar aspectos de su vida como madre, empresaria y figura pública, además de abordar algunos de los momentos que generaron mayor repercusión alrededor de su figura.

De esta manera, Wanda Nara vuelve a apostar por la televisión y el streaming con un formato que tendrá su vida como eje central y que buscará mostrar una versión más personal de una de las figuras argentinas con mayor exposición pública.