Dani La Chepi habló de la deuda alimentaria que tenía al padre de su hija: "No había recibido dinero"
Durante una entrevista exclusiva con Carmen Barbieri, la artista contó que su hija de 12 años nunca había recibido plata de su padre hasta hace unos días. Los detalles.
Una sincera entrevista televisiva puso en el centro de la escena mediática la situación familiar de Daniela La Chepi. Durante su visita al programa conducido por Carmen Barbieri en la pantalla de Canal 9, la comediante expuso los contratiempos económicos que atravesó para criar a su hija Isabella, de 12 años, y reveló que recién en los últimos días comenzó a recibir un aporte monetario por parte del progenitor de la menor.
Durante el intercambio en el estudio, la actriz abordó la manutención de la preadolescente remarcando la autenticidad de sus declaraciones previas. La humorista sostuvo su relato sin tapujos al repasar el vínculo con su expareja: “Yo siempre repito la misma historia porque no miento en nada”.
Al ser consultada por la conductora sobre el respaldo financiero para la crianza desde la llegada de la nena al mundo, la cantante detalló el drástico cambio ocurrido de forma reciente: “Desde que nació la nena hasta antes de ayer, yo nunca recibí un peso. Ahora sí”. Frente a la sorpresa de los presentes en la mesa, Barbieri quiso profundizar sobre si había existido una exigencia formal para que la contraparte cumpliera con sus responsabilidades. Ante la pregunta, La Chepi aclaró el monto que empezó a percibir: “Ahora se copó y me tiró sesenta mil pesos”.
Posteriormente, la artista especificó que dicha cifra corresponde a un envío con periodicidad semanal. Pese a revelar este cambio de actitud, la comediante no dio precisiones sobre el aspecto legal, obviando aclarar si existió un convenio judicializado, reclamos formales por montos adeudados o si la transferencia económica responde a un arreglo informal.
Al indagar sobre la vía legal, Carmen Barbieri quiso saber si la invitada había recurrido a asesoramiento de abogados al comienzo de la disputa. La Chepi confirmó que acudió a profesionales, pero remarcó el absoluto desgaste que enfrentó ante la falta de respuestas efectivas por parte del sistema. Ante la consulta directa sobre si sintió que la ley no la había amparado en su reclamo, la actriz fue tajante: “No”.
A pesar del letargo judicial y los años desprovista de ayuda, la figura del espectáculo recalcó su decisión infranqueable de no descalificar al padre de su hija en el ámbito público o privado: “Nunca hablé mal ni de él ni voy a hablar”.
En otro tramo de la charla, la conductora consultó por la relación actual entre la joven de 12 años y su progenitor. La Chepi explicó que es la propia niña quien determina el contacto de acuerdo a su propia voluntad: “Ella lo ve muy poco. Ahora tiene doce y decide cuándo ir y cuándo no ir”.
Finalmente, la comediante contextualizó las etapas de esa relación y detalló que, tiempo atrás, el hombre había constituido un nuevo núcleo familiar, factor que repercutía en los encuentros. La humorista profundizó en los cambios del vínculo paterno: “Isa iba mucho con su padre, después dejó de ir por temas que ocurrieron”.
En esa línea, puntualizó que al separarse el hombre de esa pareja, la nena perdió el incentivo de asistir al no coincidir con las personas que integraban ese hogar. Ante las palabras de Barbieri, quien destacó la ausencia de rencor en su voz pese al complejo panorama vivido, Daniela La Chepi cerró el tema de forma contundente: “Ya está”.
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