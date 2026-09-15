Dani La Chepi habló de la deuda alimentaria que tenía al padre de su hija: "No había recibido dinero"

A pesar del letargo judicial y los años desprovista de ayuda, la figura del espectáculo recalcó su decisión infranqueable de no descalificar al padre de su hija en el ámbito público o privado: “Nunca hablé mal ni de él ni voy a hablar”.

En otro tramo de la charla, la conductora consultó por la relación actual entre la joven de 12 años y su progenitor. La Chepi explicó que es la propia niña quien determina el contacto de acuerdo a su propia voluntad: “Ella lo ve muy poco. Ahora tiene doce y decide cuándo ir y cuándo no ir”.

Finalmente, la comediante contextualizó las etapas de esa relación y detalló que, tiempo atrás, el hombre había constituido un nuevo núcleo familiar, factor que repercutía en los encuentros. La humorista profundizó en los cambios del vínculo paterno: “Isa iba mucho con su padre, después dejó de ir por temas que ocurrieron”.

En esa línea, puntualizó que al separarse el hombre de esa pareja, la nena perdió el incentivo de asistir al no coincidir con las personas que integraban ese hogar. Ante las palabras de Barbieri, quien destacó la ausencia de rencor en su voz pese al complejo panorama vivido, Daniela La Chepi cerró el tema de forma contundente: “Ya está”.