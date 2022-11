Gonzalito de Los Wachiturros se recuperó tras sufrir un terrible accidente

"Me caí de un escenario de dos metros. Mi señora me dijo que yo tenía 50 % de probabilidades de vivir y 50 % de probabilidades de no seguir", comentó Gonzalito en el programa de Flor de la V.

Cuando le preguntaron por el momento del accidente, el artista mencionó que tiene pocas imágenes de esa noche. "Se ve que tomé mucho y me empujaron de atrás, pero no me acuerdo muy bien", precisó.

Por último, Gonzalito agradeció a los profesionales que lo atendieron en el país vecino. "Se portaron de diez los médicos, las enfermeras, todas las personas que me atendieron", cerró.