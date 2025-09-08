Wanda Nara habló de sus rupturas amorosas y contó por qué viajó en clase turista con sus hijos
En una entrevista con Grego Rossello, la mediática habló sin filtros de varios temas y sorprendió con sus revelaciones.
Wanda Nara fue la primera invitada del nuevo ciclo Ferné con Grego, el programa de Grego Rossello en el stream de Telefe. En una extensa entrevista, la empresaria y conductora habló sin filtros sobre su presente personal y profesional.
Durante la charla, Wanda abordó diversos temas: sus conflictos con exparejas, su vuelta a la televisión con MasterChef Celebrity y su rol como madre de cinco hijos: Valentino, Constantino y Benedicto (junto a Maxi López), y Francesca e Isabella (de su relación con Mauro Icardi).
Uno de los momentos más reveladores llegó cuando la conversación giró hacia sus relaciones sentimentales.
"Me pasó que el día que lo dejo a Maxi (López), él me dijo 'busquemos la nena'. El día que llamé al 911, pasa todo lo que pasa con el turco, con Mauro (Icardi), me decía 'busquemos el varón'. Y me pasó que la última vez que hablé con Elián (por L-Gante) me dijo 'quiero casarme con vos'", reveló Wanda.
Luego reflexionó sobre esos momentos clave: "A mí lo que me pasa es que me quedo pensando y digo 'qué hubiera pasado si hubiera seguido'. Porque es muy fuerte decir 'me voy' y de repente te proponen volver a pensar. Me pasó en las tres relaciones eso".
Cómo es Wanda Nara en su rol como madre
En otro tramo de la entrevista, la conductora de Love is Blind: Argentina se refirió a las críticas que recibe por la exposición pública de sus hijos en medio de los escándalos mediáticos.
"El que habla es porque no conoce a mis hijos. Yo te puedo asegurar que no existe nenes más educados, responsables, inteligentes... Nadie le va a decir a mis hijos 'tu mamá es esto'. Ellos nacieron de mi panza. Valentino nació y viajaba conmigo para todos lados... Entonces, ¿quién le va a contar a mis hijos quién soy yo?", expresó con firmeza.
Más adelante, contó una anécdota relacionada con su intención de darles a sus hijos una perspectiva más realista sobre la vida: "A mí me ha pasado de hacer cosas por ellos, por ejemplo viajar en economy. Obviamente el primer vuelo Maxi me manda un pasaje en business y para mí eso era la realidad. Mis hijos no conocían lo que era economy. Y dije 'yo no quiero que el día de mañana mis hijos sientan que la felicidad única es esta y esto es la realidad, porque la realidad está atrás, esto es un lujo'".
La empresaria también compartió una reflexión sobre el estilo de vida de sus hijos: "Ellos son muy del vuelo privado, y preguntan ¿vuelo chiquito o grande?, vuelo que nos vamos a divertir. Ya eso me molesta. Una vez me miraron y me preguntaron '¿la gente que está atrás viene con nosotros?'. Claro, se habían acostumbrado a viajar en privado".
Finalmente, entre risas, relató cómo decidió cambiar ese hábito: "Hice varios viajes atrás con ellos. Me acuerdo que el papá de los chicos viajaba adelante. Me decía 'vos querés que vivan esta experiencia, vivila vos...' Yo iba atrás y para los nenes era como aventura. Se llevaban comida, je. Yo eso lo trabajé mucho de chiquitos, entonces ahora son felices viajando, atrás o adelante".
