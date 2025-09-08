Rating: los números de la entrevista entre Wanda Nara y Grego Rossello

En cuanto al rendimiento en pantalla, el programa tuvo un arranque moderado en materia de audiencia. Según los datos de la medidora Kantar Ibope Media, el programa comenzó a las 20:30 con un rating inicial de 3.5 puntos. En ese mismo horario, El Trece emitía la película Despierta la furia, que marcaba 4.0 puntos, ubicándose por encima en la competencia directa.