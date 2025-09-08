Rating: los números de la entrevista entre Wanda Nara y Grego Rossello
Con la mediática como primer invitada, Ferné con Grego debutó este domingo en Telefe. Enterate cómo le fue en el rating.
Este domingo por la noche, Telefe presentó el estreno de Ferné con Grego, el nuevo ciclo de entrevistas conducido por Grego Rossello. El programa marca su desembarco en la televisión abierta tras cinco años de recorrido en redes sociales, plataformas de streaming y escenarios alternativos. Para su debut, el conductor eligió como primera invitada a Wanda Nara.
En cuanto al rendimiento en pantalla, el programa tuvo un arranque moderado en materia de audiencia. Según los datos de la medidora Kantar Ibope Media, el programa comenzó a las 20:30 con un rating inicial de 3.5 puntos. En ese mismo horario, El Trece emitía la película Despierta la furia, que marcaba 4.0 puntos, ubicándose por encima en la competencia directa.
A medida que avanzaba la entrevista, el nuevo ciclo de Telefe sostuvo sus números pero no logró superar a su rival. A las 20:38, el mano a mano entre Wanda y Grego subía a 3.9 puntos, mientras el Cine del Trece aumentaba su ventaja con 4.6 puntos.
A las 20:43, el programa experimentó un leve descenso, marcando 3.6 puntos, frente a un pico de 5.1 registrado por la película del Trece, que se afianzaba como lo más visto de la franja.
Siete minutos después, a las 20:50, logró recuperar algo de terreno y llegó nuevamente a 4.0 puntos, aunque el cine de la competencia también subía y trepaba a 5.4 puntos, consolidando su liderazgo en el horario.
Finalmente, cerca del cierre, a las 20:58, el ciclo de Grego Rossello volvía a marcar 3.5 puntos, mientras que el streaming de Telefe —que transmitía en simultáneo desde su plataforma digital— registraba 15 mil visualizaciones. En tanto, El Trece mantenía su ventaja, con 5.7 puntos de rating en la televisión abierta.
