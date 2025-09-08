A Milei no le sale ni una bien: Katy Perry llegó a Argentina y se mostró con un cuadro de Evita

Desde su llegada a la Ciudad de Buenos Aires, la artista se mostró muy cercana con sus seguidores. El domingo por la tarde, una vez que arribó al hotel, se dirigió a la entrada para conversar con sus fanáticos quienes la esperaban emocionados después de siete años sin estar en suelo argentino.

Durante este breve encuentro Katy Perry se dedicó a la firma autógrafos, aunque prefirió no salir del recinto para poder protegerse y cuidar su voz de cara a sus dos shows.

Se espera que la cantante no solo presente su más reciente disco de estudio, "143", sino que un haga un show único y con una súper producción donde recorrerá todos los hits de su carrea como “Roar”, “Firework” o “Hot n Cold”.

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez: el gesto que se volvió viral

Lali Espósito volvió al Estadio Vélez, tras los conciertos que realizó el 24 y 25 de mayo pasados, y lo hizo de la mejor manera: con todo su talento, puesta en escena y varios mensajes destinados a las altas esferas de poder. Como es sabido, la artista no es indiferente a la realidad sociopolítica del país y, además de estar al tanto, también se encarga de brindar un discurso artístico que deja muy en claro en qué vereda se encuentra parada.

Durante el show que realizó este sábado por la noche en el José Amalfitani, la cantante volvió a interpretar "Fanático", la canción dedicada a Javier Milei, aunque esta vez dejó a un lado la mueca que el presidente suele hacer en las fotos, para dedicarse a exponer en el escenario el escándalo que envuelve a la gestión libertaria: las presuntas coimas de Karina Milei.

Con sus dedos marcando el número 3 -a colación del porcentaje que la hermana del jefe de Estado y secretaria de Presidencia habría solicitado en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)- Lali Espósito nuevamente se volvió viral por jugársela políticamente y dejar un claro mensaje a sus fans.

lali esposito tres por ciento karina Lali Espósito, en Vélez.