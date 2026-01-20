Wanda Nara reveló cómo se lleva hoy con Mauro Icardi y cuáles son sus planes

wanda 5

Para finalizar, la influencer se refirió a su situación sentimental actual y la posibilidad de volver a casarse en medio de rumores de crisis con Martín Migueles. Su respuesta fue lapidaria respecto a la división de bienes ante un eventual nuevo enlace: "What? El 50% a nadie. Si me aman de verdad, ceremonia en la playa y le juramos amor al viento".

Con esta declaración, Nara cerró una serie de confesiones que confirman que, aunque el diálogo con los padres de sus hijos haya mejorado, su independencia y la estabilidad de su familia en Argentina son prioridades innegociables.