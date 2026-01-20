Wanda Nara reveló cómo se lleva hoy con Mauro Icardi y cuáles son sus planes
La conductora compartió en sus historias de Instagram el nuevo presente que atraviesa y habló de todo con sus fans. Los detalles de sus revelaciones.
En medio de un complejo proceso de divorcio que se tramita en los tribunales de Milán, Wanda Nara decidió abrir una ventana a su intimidad para responder las inquietudes de sus más de 17 millones de seguidores. La conductora de MasterChef Celebrity, quien últimamente había optado por un perfil más enfocado en lo profesional, no esquivó los interrogantes sobre su presente con el futbolista Mauro Icardi, con quien mantiene una disputa legal que involucra la tenencia de sus hijas y un patrimonio millonario.
Al ser consultada sobre cómo es el trato actual con el delantero del Galatasaray en su rol de progenitores, Wanda sorprendió con un tono conciliador desde su camarín. “Por suerte, últimamente, con los papás de mis hijos hay mucho diálogo. A veces estamos de acuerdo y otras no. Pero mejoró mucho. Vamos a ser familia para siempre”, reveló la empresaria, marcando un notable contraste con los meses de máxima tensión mediática. Este acercamiento coincide con un reciente cambio en su estrategia legal, tras la salida de su abogado anterior, con quien Icardi mantenía una pública enemistad.
Un cumpleaños con ausencias y deseos compartidos
El festejo por los 11 años de su hija Francesca también ocupó un lugar central en la interacción. Debido a una restricción impuesta por un juez de menores, Nara no puede mostrar el rostro de las niñas, pero se encargó de detallar los pormenores de la celebración doble que organizó en Argentina. “Ella es mi princesa, hago todo para verla feliz. Estaba feliz con cada regalito que le preparamos con sus hermanos, pude hacerle una fiesta con su familia el domingo y otra ayer, el día que nació”, relató.
Sin embargo, el clima de armonía se rompió cuando un seguidor le preguntó si Icardi —quien se encuentra en Estambul junto a la China Suárez— se había comunicado con la pequeña o enviado algún presente. La respuesta de la conductora fue un tajante “No, nada”, publicación que borró a los pocos minutos para reemplazarla por una frase más emotiva de su hija: “Fran me dijo: ‘Mamá, en un deseo de la velita pedí que seas para siempre’”.
Posturas firmes sobre el futuro y la educación
La batalla por la restitución internacional de las niñas, que Icardi reclama para que regresen a Turquía, también estuvo presente. Wanda fue tajante al defender la permanencia de sus cinco hijos en el país: “Mis hijos hace dos años van a un colegio acá. Aman Argentina. Tiene muchos amigos y a toda la familia acá”. De esta manera, la presentadora dejó claro que no planea ceder ante las presiones legales para abandonar el territorio nacional.
Para finalizar, la influencer se refirió a su situación sentimental actual y la posibilidad de volver a casarse en medio de rumores de crisis con Martín Migueles. Su respuesta fue lapidaria respecto a la división de bienes ante un eventual nuevo enlace: "What? El 50% a nadie. Si me aman de verdad, ceremonia en la playa y le juramos amor al viento".
Con esta declaración, Nara cerró una serie de confesiones que confirman que, aunque el diálogo con los padres de sus hijos haya mejorado, su independencia y la estabilidad de su familia en Argentina son prioridades innegociables.
