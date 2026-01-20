La inesperada actitud de Mauro Icardi en el cumpleaños de su hija Francesca

Desde muy temprano, Wanda eligió homenajear a su hija con una publicación en sus historias de Instagram. La imagen mostraba a Francesca de espaldas, frente a su torta de cumpleaños, y estuvo acompañada por un mensaje lleno de amor: "Felices 11. Amor de vida solo deseo que siempre seas así de feliz. Te amo con todo mi corazón. Sos lo mejor de mí, mi miniatura, mi princesa, mi todo".