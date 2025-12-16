Wanda Nara y Mauro Icardi, otra vez en guerra: ¿dónde pasarán Navidad sus hijas?

Embed - LA ÚLTIMA BATALLA DE FIN DE AÑO: Wanda Nara y Mauro Icardi se pelean por la Navidad con sus hijas

En medio del debate en el panel, la influencer Pochi de Gossipeame manifestó su posición sobre la situación: "Se lo merece Icardi". Por su parte, Balbiani reconoció que las normativas judiciales a veces priorizan la estabilidad laboral, pero sembró dudas sobre el desenlace en este caso particular: "La Justicia tiene que inclinarse por el padre que está trabajando, pero bueno, en este caso, no sé qué es lo que va a decidir".

De esta manera, la determinación de con quién compartirán las hijas la Nochebuena se mantiene en suspenso, a la espera de un fallo judicial que resuelva este nuevo capítulo en la complicada relación entre la empresaria y el deportista.