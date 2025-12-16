A qué hora dan hoy martes MasterChef Celebrity: qué pasará en esta gala
El ciclo culinario de Telefe avanza y despide a participantes, a medida que los más virtuosos en la cocina continúan en competencia. Enterate acá qué pasa hoy.
Con la conducción de Wanda Nara, el ciclo MasterChef Celebrity tendrá una nueva emisión este martes, por la pantalla de Telefe. En esta oportunidad, continuará la "semana especial de Olimpíadas", donde Zaira Nara -la hermana de la conductora- tendrá también una breve participación.
Con un exigente jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, los participantes enfrentarán nuevos desafíos en la previa a una nueva gala de eliminación. Cabe señalar que, el pasado miércoles, la actriz Eugenia Tobal tuvo que decir adiós. ¿A quién le tocará esta vez?
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este martes, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Quiénes dijeron adiós a MasterChef hasta el momento
- Jorge "La Roña" Castro (Exboxeador)
- Esteban Mirol (Periodista)
- Diego "Peque" Schwartzman (Extenista)
- Luis Ventura (Periodista)
- Walas (Músico, integrante de la banda Massacre)
- Alex Pelao (Humorista e influencer)
- Eugenia Tobal (Actriz)
Participantes que abandonaron voluntariamente:
- Pablo Lezcano
- Valentina Cervantes
