Por qué hoy domingo no dan MasterChef Celebrity en Telefe
El reality culinario, un éxito de rating, no tiene aire este domingo en el canal de las pelotas, en una noticia que generó revuelo entre los fans.
MasterChef Celebrity es uno de los grandes éxitos del año en la TV argentino, pero pese a sus buenas cifras de rating, sigue sufriendo cambios en su programación al punto tal que este domingo no saldrá al aire por Telefe.
No se trata de la primera cancelación o modificación que sufre el programa culinario conducido por Wanda Nara. A lo largo de esta nueva edición, el reality supo sufrir varios cambios tanto de horario como de día en que iba en vivo.
De todos modos, la competencia de cocina más famosa del país venía de varias semanas con su semana inalterable, con salidas de domingo a jueves, y respetando su horario habitual de las 22 horas.
En este marco, el pasado miércoles tuvo la última eliminación: la actriz Eugenia Tobal, muy querida tanto por compañeros como por los seguidores del programa, tuvo que abandonar el certamen.
Y si bien el jueves hubo programa de forma normal, Telefe sorprendió este domingo al cancelar la emisión en vivo, generando nuevamente mucha bronca entre los fans.
Qué pasó este domingo con MasterChef Celebrity
Telefe decidió no poner al aire este domingo a MasterChef Celebrity, ya que transmite, en simultáneo con Olga, a la ceremonia de los premios Martín Fierro de Streaming 2025.
Si bien la ceremonia, con su alfombra roja, inició cerca de las 19 horas; se espera que la premiación comience a las 21 y se extienda hasta la medianoche, ocupando gran parte del horario habitual del reality culinario.
Este domingo 14 de diciembre se lleva a cabo un evento inaugural de gran relevancia para la industria del entretenimiento: la primera edición de los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming.
Se trata de una noche histórica tendrá como objetivo reconocer y galardonar a las producciones digitales más destacadas que se hayan realizado durante el año 2025.
La ceremonia se celebrará en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y será conducida por la dupla conformada por Damián Betular y Paula Chaves.
