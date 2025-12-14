Por qué hoy domingo no dan MasterChef Celebrity en Telefe

Qué pasó este domingo con MasterChef Celebrity

Telefe decidió no poner al aire este domingo a MasterChef Celebrity, ya que transmite, en simultáneo con Olga, a la ceremonia de los premios Martín Fierro de Streaming 2025.

Si bien la ceremonia, con su alfombra roja, inició cerca de las 19 horas; se espera que la premiación comience a las 21 y se extienda hasta la medianoche, ocupando gran parte del horario habitual del reality culinario.

Este domingo 14 de diciembre se lleva a cabo un evento inaugural de gran relevancia para la industria del entretenimiento: la primera edición de los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming.

Se trata de una noche histórica tendrá como objetivo reconocer y galardonar a las producciones digitales más destacadas que se hayan realizado durante el año 2025.

La ceremonia se celebrará en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y será conducida por la dupla conformada por Damián Betular y Paula Chaves.