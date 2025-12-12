Wanda Nara invitó a dos figuras de Telefe a pasar Año Nuevo en su casa de Uruguay: quiénes son

Wanda Nara ya tiene definido cómo cerrará el año y cómo dará la bienvenida al 2026, y lo hará con un gesto que sorprendió incluso a su entorno: decidió sumar a Evangelina Anderson y a la influencer Sofía “La Reini” Gonet a su selecto plan de celebración. La idea es reunirse en su imponente residencia de José Ignacio, Uruguay, donde compartirá las fiestas junto a su pareja, Martín Migueles, y sus hijas.