Wanda Nara contó su verdad sobre el evento que compartiría con Furia de Gran Hermano: "No tengo..."

Y, agregó: "El tuit de un famoso mediático despertó las dudas de Wanda e hizo que levantara el tubo y devolviera el caché por la presentación que iba a compartir con Furia. Casualmente, 'le salió un viaje' y quería postergar su presentación para otro día".

Wanda Nara dio su versión sobre la polémica con Furia

Horas después de que esta información circulara, Wanda Nara salió a aclarar lo que ocurrió. Mientras este tema se debatía en Intrusos, con Flor de la V y los panelistas, llegó un mensaje de la mediática.

Wanda se comunicó con Guido Záffora y contó cómo fue la situación, para ponerle fin al tema y terminar con tantas especulaciones. "Nunca estuve en el Circo, no me bajé, nunca acepté porque no tengo días en julio acá", comenzó diciendo.

Y cerró de manera contundente: "Nunca cerré, no me pagaron ni nada”.

Embed - Wanda Nara, contratación, baja y escándalo: "Nadie me pagó un solo peso"