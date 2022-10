El Instagram de Maripi, la víctima de "El Alfa" de Gran Hermano

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FChh7ZdyO676%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAFAmTM0A8vSewVzdZBybbiIZBD1ZBAk4EchP97FBWqXxp3hVmJUScLAswQzRs0GH3s9ZAZCZAD1kZBQNjgf6ZBO6Cfpgs4ZBWMNjxOGUZCiFFxd36cWuaAMa85Ti7gant0jlylcCI86bbGz3OLtAfCrlsoZBEPbKkK1ZCQZDZD View this post on Instagram A post shared by Maripi (@maripi.ale)

Los destinos de lujo son habituales en la cuenta de Maripi La Tucu, quien además de Instagram, tiene una exitosa cuenta de Only Fans. Tampoco falta la aparición de autos de alta gama.

Wanda Nara y Mauro Icardi

"Che, y a Wanda la conocés?", le preguntó Damián Rojo a Maripi, que respondió: "Wanda me tiene bloqueada...". "No habrás salido con el ex de Wanda", repreguntó Diego Brancatelli. "Tuve una historia pero quedó en el pasado", respondió "La tucu".

Luego le preguntaron "qué ex de Wanda" y aclaró que Maxi López no "porque es grande", dejando claro que fue amante de Mauro Icardi.