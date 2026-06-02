La fábrica argentina de platos de porcelana como los de la abuela abrió los retiros voluntarios por la crisis

El antecedente que preocupaba a los trabajadores fueron las suspensiones a principio de 2026 por falta de venta, pero la situación de los salarios abonados en dos etapas -primero el 70% y luego el 30% restante- podría repetirse en junio dada la caída estrepitosa en el consumo por la crisis económica.

"Como todas las fábricas del país, Verbano no escapa de la crisis y hace tiempo que la empresa nos dice que tiene que hacer una reestructuración porque la venta está muy complicada", aseguró la representante gremial.

El plan de la empresa es reducir el plantel de personal un 30% y hasta un 50%.

Verbano es la única fábrica de platos de porcelana de industria nacional. No tiene competidores directos dentro del país, pero sí enfrenta la inundación de productos importados en el mercado local, que son el resultado de una política económica aplicada por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023.

Los trabajadores de esta actividad tienen por convenio un sueldo "mínimo global garantizado" de $1.800.000 brutos, al que luego se le hacen los descuentos correspondientes, y desde la compañía afirmaron que la presión es demasiada para las ventas magras que se registran por estos días.