La fábrica argentina de platos de porcelana como los de la abuela abrió los retiros voluntarios por la crisis
Los encargados de la marca esperan que el 50% de la planta de empleados acepte los retiros voluntarios. El mes pasado los salarios se pagaron en cuotas.
Verbano, la única marca de platos de porcelana con fábrica en el país, anunció esta semana que por la crisis económica se abrió una etapa de retiros voluntarios con el objetivo de reducir hasta un 50% el personal de su planta en Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe.
Hasta mayo la firma Faiart Argentina S.A., propietaria de la marca Verbano, tenía 105 personas empleadas en su planta del sur de la provincia de Santa Fe, pero eso podría cambiar si prospera su esquema de retiros voluntarios, informó el sitio Letra P.
De los 105 trabajadores ya hay 17 que aceptaron el trato, según el sitio, y algunos denunciaron públicamente que los salarios de abril se pagaron en al menos dos cuotas durante mayo.
"Veníamos bastante bien hasta el mes pasado, cuando se pagó el sueldo en dos veces. Es la primera vez que nos pasa en muchísimo tiempo. Es un desdoblamiento del sueldo en cuestión de una semana. Esperemos que no se vuelva a repetir", señaló Daniela Resumi, miembro de la comisión directiva del gremio que representa al plantel.
El antecedente que preocupaba a los trabajadores fueron las suspensiones a principio de 2026 por falta de venta, pero la situación de los salarios abonados en dos etapas -primero el 70% y luego el 30% restante- podría repetirse en junio dada la caída estrepitosa en el consumo por la crisis económica.
"Como todas las fábricas del país, Verbano no escapa de la crisis y hace tiempo que la empresa nos dice que tiene que hacer una reestructuración porque la venta está muy complicada", aseguró la representante gremial.
El plan de la empresa es reducir el plantel de personal un 30% y hasta un 50%.
Verbano es la única fábrica de platos de porcelana de industria nacional. No tiene competidores directos dentro del país, pero sí enfrenta la inundación de productos importados en el mercado local, que son el resultado de una política económica aplicada por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023.
Los trabajadores de esta actividad tienen por convenio un sueldo "mínimo global garantizado" de $1.800.000 brutos, al que luego se le hacen los descuentos correspondientes, y desde la compañía afirmaron que la presión es demasiada para las ventas magras que se registran por estos días.
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