La microbikini total black de Wanda Nara que fue furor en el verano 2024

Wanda Nara 2.png

En las imágenes que compartió, llamó la atención con un conjunto total black que resaltó su figura. La empresaria, quien recientemente volvió a su tono de pelo natural después de lucirlo rubio temporalmente para un videoclip, lució un traje de baño con un corpiño de molde triangular y una bombacha colaless. Además, posó con algunos colgantes y el pelo mojado, luego de darse un chapuzón en el mar.

Wanda Nara 3.png

La publicación de Wanda en Instagram generó una gran cantidad de reacciones, con miles de likes y una avalancha de comentarios elogiando su estilo y belleza. Una vez más, demostró su habilidad para marcar tendencia, reafirmando su posición como una de las figuras más influyentes en el mundo de la moda y las redes sociales.

Wanda Nara confirmó cuándo vuelve a Telefe con MasterChef

Wanda Nara, reconocida por sus participaciones en reality shows alrededor del mundo, incluyendo su triunfo en el Bailando por un Sueño italiano, ahora se prepara para una nueva aventura en la televisión argentina. Próximamente, regresará a la Televisión Nacional para conducir una nueva edición de MasterChef en Telefe.

Aunque aún no se conocen muchos detalles sobre lo que se podrá ver en esta nueva temporada de MasterChef, Wanda Nara ya ha dado algunas pistas a través de sus redes sociales. Compartió imágenes de las grabaciones del programa y adelantó que el lanzamiento será a mitad de año, aunque no especificó una fecha exacta.

"Ayer grabé institucional para Telefe. Volvemos a mitad de año", anunció Wanda en una de sus publicaciones. Además, reveló que ha firmado un contrato de exclusividad con Telefe por tres años, lo que sugiere que su presencia en la pantalla chica será constante en los próximos tiempos.

Pero eso no es todo, ya que Wanda Nara también tendrá presencia en Netflix con el estreno de "Love is Blind", un reality que protagonizará junto a Darío Barassi. Sin embargo, al igual que con MasterChef, aún no se ha anunciado la fecha de estreno de este nuevo proyecto.