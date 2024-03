Zaira Nara encendió las redes con una microbikini tejida multicolor

Zaira Nara 2.png

Para completar su look, optó por llevar el cabello suelto con ondas naturales y un maquillaje destacado por un delineado negro en los ojos y labios en tono nude. Con su sensualidad y estilo único, Zaira logra captar la atención de sus seguidores y recibir miles de likes en cada publicación.

Wanda Nara confirmó que tiene un Instagram trucho: ¿para qué?

Wanda Nara, conocida por su influencia en las redes sociales, reveló recientemente que posee un perfil falso en Instagram, destacando la importancia de mantener su privacidad. En el programa "Sería increíble", admitió que utiliza este perfil para seguir a personas a las que no desea que aparezcan en su "for you page" personalizado.

Explicó que este perfil trucho le permite evitar que su feed se llene con contenido no deseado y aseguró que lo utiliza exclusivamente para "stalkear" a personas sin seguirlos y sin participar en interacciones negativas. Wanda mencionó que, dado el tiempo que pasa en vuelos entre Argentina y Turquía, donde juega su esposo Mauro Icardi, utiliza este perfil para pasar el tiempo y revisar las cuentas de familiares y conocidos.

Esta es la primera vez que Wanda Nara confirma abiertamente la existencia de su perfil falso en Instagram, destacando su necesidad de privacidad y control sobre su experiencia en la plataforma.