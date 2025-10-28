Yanina Latorre reveló cuánto cobran los bailarines de Tini Stoessel: interesante caché

Según la información, el acuerdo contempla las semanas de preparación, las presentaciones y las condiciones laborales del equipo.

“El show dura tres horas, Tini canta 46 temas, de los cuales 31 tienen coreografía, y los bailarines firmaron un contrato desde el primer día de ensayo, donde se mencionaban todas las condiciones de trabajo. Nunca hubo ninguna queja por mal pago”, agregó Latorre.

De esta manera, cerró con la polémica sobre los supuestos sueldos de los bailarines, y del trato de la producción de la cantante. Tini Stoessel vivió unas primeras fechas movidas, llenas de comentarios a su alrededor y de críticas sobre ciertos aspectos. Sin embargo, Futttura se volvió tendencia en redes sociales, mostrando el despliegue que la artista viene organizando desde hace más de un año. Los usuarios dieron a conocer sus opiniones y sorprendieron a todos.