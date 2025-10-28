Yanina Latorre reveló cuánto cobran los bailarines de Tini Stoessel: interesante caché
El show de la artista fue centro de críticas por una polémica en el contrato de los bailarines.
Tini Stoessel estrenó su show Futttura el domingo 26 de octubre. La cantante desplegó sus más grandes éxitos, y tocó desde Violetta hasta Un mechón de pelo, su último disco. En el mismo, había coreografías, escenografías y cambios de vestuario que sorprendieron a todos los presentes y a los que pudieron verlo en videos y fotos.
Sin embargo, lejos de lo que se esperaba, el mismo fue centro de polémicas y peleas mediáticas, desde su cancelación el 24 de octubre por lluvias hasta la organización y supuestos contratos. Laura Ubfal apuntó contra la cantante, ya que aseguró que los bailarines no ganaban lo suficiente para cubrir todo el trabajo que se dejaba en el espectáculo. Fue así que Yanina Latorre filtró el contrato de los artistas y reveló todo lo que incluía.
“Los bailarines cobran por todo el proceso. Es horrible decir lo que la gente gana, pero me veo obligada en defensa de Tini”, comenzó diciendo Yanina.
Y siguió leyendo el documento: “Los bailarines cobran por todo el proceso 8 millones de pesos. ¿Qué incluye? Dos meses de ensayo, de lunes a viernes de 10 a 18, más los ocho shows. Los ensayos incluyen catering, snacks y almuerzos para todos”.
Según la información, el acuerdo contempla las semanas de preparación, las presentaciones y las condiciones laborales del equipo.
“El show dura tres horas, Tini canta 46 temas, de los cuales 31 tienen coreografía, y los bailarines firmaron un contrato desde el primer día de ensayo, donde se mencionaban todas las condiciones de trabajo. Nunca hubo ninguna queja por mal pago”, agregó Latorre.
De esta manera, cerró con la polémica sobre los supuestos sueldos de los bailarines, y del trato de la producción de la cantante. Tini Stoessel vivió unas primeras fechas movidas, llenas de comentarios a su alrededor y de críticas sobre ciertos aspectos. Sin embargo, Futttura se volvió tendencia en redes sociales, mostrando el despliegue que la artista viene organizando desde hace más de un año. Los usuarios dieron a conocer sus opiniones y sorprendieron a todos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario