Comunicado oficial sobre el show de Tini Stoessel previsto para este sábado en Tecnópolis

La artista, que lleva casi un año preparando su regreso a los escenarios, compartió un mensaje muy sentido en sus redes sociales: “Con el corazón partido y mucha frustración, después de casi un año de preparativos para Futtura, tener que informar que el primer show se pospone por condiciones meteorológicas adversas me pone extremadamente triste porque sé lo mucho que esperaron para este día, el esfuerzo inmenso que hicieron para poder estar acompañándome, y la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana”, escribió en sus historias de Instagram.

"Este tipo de situaciones me exceden completamente, no puedo hacer más nada que entender que es por el bien y la seguridad de todos. Ojalá esta historia hubiese sido distinta. Los amo con toda mi vida", cerró su mensaje escrito.

Visiblemente afectada, la futura esposa de Rodrigo de Paul, también publicó un video donde no pudo contener las lágrimas: “Bueno, nada, no saben cuánto lamento tener que haber informado de esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos”.

“Me pone muy triste la verdad, pero no puedo hacer nada. Nada, los amo y nos vemos el lunes, el sábado y bueno, las funciones que siguen. Nada, lloro porque estaba muy ilusionada por vernos. Los amo mucho”, expresó, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos.

La cantante cerró su mensaje asegurando que estas decisiones “la exceden completamente”, aunque aclaró que comprende que se trata “del bien y la seguridad de todos”.

Tini Stoessel "Futttura" está teniendo algunas complicaciones por cuestiones climáticas. Esto hizo que la artista se muestre muy angustiada y anuncie la reprogramación de la primera fecha, que tendría que haber sido el pasado viernes 24.

Sin embargo, la función de este sábado seguía en pie, pero el fuerte temporal que se dio en horas de la madrugada dejó inundaciones y esto llevó a tomar otras medidas.