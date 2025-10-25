Comunicado oficial sobre el show de Tini Stoessel previsto para este sábado en Tecnópolis
La producción de FUTTTURA informó qué pasará con el recital de hoy tras el temporal.
Tini Stoessel se presentará esta noche en Tecnópolis. Sin embargo, las lluvias provocaron inundaciones en los alrededores del lugar y por eso se modificó el horario de ingreso: en vez de a las 13h será a las 16h y el show comenzará a las 21h según informó la productora.
La producción está pensada para desarrollarse al aire libre generando una experiencia envolvente, con 3 escenarios dispuestos en distintos puntos del lugar, entre otras actividades que lo transforman en un festival, más que en un mero concierto que repasa su carrera artística. Los fans llegaron en las primeras horas de la madrugada de este sábado a las inmediaciones de Tecnópolis, encontrándose con serias inundaciones en el ingreso, autos tapados de agua hasta el techo y anegamientos que dificultan transitar con seguridad por el lugar.
A eso de las 13.30 Tini compartió en su cuenta de Instagram una historia con una foto de ella en su etapa de preadolescente con un texto que dice: “ES HOY!!!!”.
Tini Stoessel se quebró al anunciar la suspensión de su show del viernes: "Tenía mucha ilusión..."
A pocas horas de lo que iba a ser su debut en Tecnópolis, Tini Stoessel se mostró visiblemente angustiada tras confirmar que su primer recital de Futttura, su nueva etapa musical, deberá posponerse debido a las condiciones meteorológicas adversas.
La producción anunció que la función se llevaría a cabo este viernes, finalmente, se realizará el lunes 27 de octubre, manteniendo el mismo lugar y horario.
La artista, que lleva casi un año preparando su regreso a los escenarios, compartió un mensaje muy sentido en sus redes sociales: “Con el corazón partido y mucha frustración, después de casi un año de preparativos para Futtura, tener que informar que el primer show se pospone por condiciones meteorológicas adversas me pone extremadamente triste porque sé lo mucho que esperaron para este día, el esfuerzo inmenso que hicieron para poder estar acompañándome, y la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana”, escribió en sus historias de Instagram.
"Este tipo de situaciones me exceden completamente, no puedo hacer más nada que entender que es por el bien y la seguridad de todos. Ojalá esta historia hubiese sido distinta. Los amo con toda mi vida", cerró su mensaje escrito.
Visiblemente afectada, la futura esposa de Rodrigo de Paul, también publicó un video donde no pudo contener las lágrimas: “Bueno, nada, no saben cuánto lamento tener que haber informado de esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos”.
“Me pone muy triste la verdad, pero no puedo hacer nada. Nada, los amo y nos vemos el lunes, el sábado y bueno, las funciones que siguen. Nada, lloro porque estaba muy ilusionada por vernos. Los amo mucho”, expresó, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos.
La cantante cerró su mensaje asegurando que estas decisiones “la exceden completamente”, aunque aclaró que comprende que se trata “del bien y la seguridad de todos”.
Tini Stoessel "Futttura" está teniendo algunas complicaciones por cuestiones climáticas. Esto hizo que la artista se muestre muy angustiada y anuncie la reprogramación de la primera fecha, que tendría que haber sido el pasado viernes 24.
Sin embargo, la función de este sábado seguía en pie, pero el fuerte temporal que se dio en horas de la madrugada dejó inundaciones y esto llevó a tomar otras medidas.
