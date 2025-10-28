Raúl Rizzo destrozó a Guillermo Francella: qué dijo

Asimismo, Raúl Rizzo desafió la crítica de los gastos millonarios: “Para mucha gente es trabajo y en todo caso será peor o mejor artísticamente pero nada más y de ahí a empezar a decir que se gastaron dos o cuatro millones de dólares, no los puso él y que no se sienta tan ofendido y en todo caso que revise su propia filmografía a ver si todas las películas que hizo son maravillosas o estupendamente bien hechas para lo popular y yo tengo mis dudas ahí también”.

Finalmente, el actor no dudó en dar su opinión profesional sobre Francella. “No me gusta Guillermo Francella como actor, es un actor eficaz pero no es un actor talentoso y hasta ahí llega mi mirada sobre él”, confesó. Comparó a Francella con otros grandes intérpretes a los que sí admira, a pesar de las diferencias políticas: “Hay otros actores como Jorge Marrale, Miguel Ángel Solá, Luis Brandoni que tengo diferencias desde lo ideológico pero es un gran actor. Lo fue Pepe Soriano también”.

Rizzo concluyó la entrevista, dando por cerrado el tema: “No quisiera seguir hablando de Guillermo Francella porque ya te dije mi punto de vista de lo que pienso y hasta ahí llegamos”.