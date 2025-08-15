Yanina Latorre se quebró en vivo al escuchar el relato de Julieta Prandi
La modelo narró el calvario con su exmarido, Claudio Contardi, y conmovió a la panelista, que no pudo contener las lágrimas.
En una noche cargada de emociones y testimonios fuertes, LAM volvió a ser escenario de un momento televisivo que dejó sin palabras a televidentes y panelistas. Este jueves, Julieta Prandi relató en vivo el calvario que sufrió junto a su exmarido, Claudio Contardi, y la crudeza de sus palabras conmovió hasta las lágrimas a Yanina Latorre, que no pudo contener su emoción frente a cámaras.
La modelo y conductora se abrió por completo en una entrevista que, más allá del impacto mediático, dejó en evidencia la profundidad de las heridas que le dejó su relación con Contardi. Antes de cerrar, Prandi se tomó unos segundos para reconocer a quienes la habían acompañado en su lucha pública.
“Me quiero detener para agradecerles, a vos Ángel (de Brito), y decirle también gracias a Yanina, porque la estuve viendo hoy, por su empatía, por cómo habló como mujer. Más allá de si te caigo mejor o peor, te abrazo fuerte, gracias, Yanina, por lo que dijiste", comenzó diciendo.
Y agregó: "Esto es más allá de si me llamo Julieta Prandi o Teresa Pérez, es lo mismo. Somos mujeres, somos mamás y a cualquiera le puede pasar esto. Si no nos unimos nosotras... no sé... en un país tan machista. La Justicia también lo fue durante mucho tiempo. Hay que ser más sororas. Gracias, Yanina”.
La respuesta de Yanina fue inmediata y dejó entrever que el testimonio la había tocado profundamente: “Me emociona, porque debe haber sido duro. Yo soy madre, no quisiera que a Lola le pase eso. Si bien no soy tanto más grande que vos, tu historia me mata. Disculpame, pero me mata tu historia”.
Conmovida por la reacción de su colega, le devolvió un gesto de ternura: “Te agradezco enormemente tu emoción, porque habla de tu empatía y tu respeto”. Y Latorre cerró con una frase que resumió el espíritu del momento: “Muchas gracias, no tenés nada que agradecer, lo hice porque creo que es lo que corresponde y nos tenemos que defender entre nosotras”.
