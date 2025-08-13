Yanina Latorre fuerte contra Juan Etchegoyen: "Me odia y no para de seguir mi carrera"

esmeralda mitre pizzeria

Luego, Esmeralda agregó: “No tengo más nada para hablar de esa persona que es una persona siniestra. Me olvidé la tarjeta de crédito en la mesa. Aparte ese lugar que fui soy amiga de los dueños. Cómo va a decir paga dios, soy Esmeralda Mitre. No soy una ladrona y nunca me iría sin pagar de un lugar. Ella inventó que yo estaba en estado de indigencia y le hice juicio por eso”.

Por otro lado, la artista explicó: “Sin trabajar ni hacer nada yo cobro los dividendos del diario así que es imposible que a mí me pase eso, salvo que el diario se funda. Dijo barbaridades y perdió todo tipo de credibilidad, dijo que no tenía luz y agua. Se pasó de la raya”.

“Se pegó un tiro en el pie y allá ella como se está defendiendo que no va a poder hacer mucho. Voy a ir con todo contra Yanina y no hay perdón. Todo lo que va a perder va para mí. Que siga trabajando porque me va a tener que dar una cantidad de dinero terrible por los daños y perjuicios que me provocó”, dijo al respecto la famosa. Y concluyó: “Tiene algo personal conmigo y está obsesionada conmigo. Si quiere le doy mi cara pero no puedo, es mía. Evidentemente no conoce la ley de causa y efecto, cuando vos hacés el mal te vuelve”.