Yanina Latorre fuerte contra Juan Etchegoyen: "Me odia y no para de seguir mi carrera"
Dos pesos pesados del mundo del espectáculo vernáculo se cruzaron fuerte en las últimas horas.
La panelista y ahora conductora Yanina Latorre cruzó fuerte al periodista Juan Etchegoyen, por una nota con la mediática Esmeralda Mitre, que desató un nuevo conflicto entre ambos.
"Etchegoyen me odia, le encanta seguir mi carrera, de lo único que habla es de mi", sentenció Yanina Latorre en su programa
La nota del conflicto entre Juan Etchegoyen y Yanina Latorre
La guerra entre Esmeralda Mitre y Yanina Latorre parece no tener fin. Lo cierto es que hace varios meses la actriz le hizo un juicio a la conductora y en las últimas horas la fulminó con sus declaraciones, en especial después de que hace unos días Latorre aseguró que Mitre fue a una pizzería y no pagó la cuenta.
En una entrevista con Juan Etchegoyen, la actriz realizó durísimas declaraciones contra la panelista de LAM. “Estoy en juicio con Yanina Latorre, ahora dijo que fui a una pizzería con amigas y no pagué la cuenta. Es todo un disparate y lo que pasó fue que me olvidé mi tarjeta de crédito habiendo pagado de todo pero soy una persona pública y mediática y entiendo que ella quiere hacer su trabajo de hablar pestes de los demás”, comenzó diciendo Mitre.
Luego, Esmeralda agregó: “No tengo más nada para hablar de esa persona que es una persona siniestra. Me olvidé la tarjeta de crédito en la mesa. Aparte ese lugar que fui soy amiga de los dueños. Cómo va a decir paga dios, soy Esmeralda Mitre. No soy una ladrona y nunca me iría sin pagar de un lugar. Ella inventó que yo estaba en estado de indigencia y le hice juicio por eso”.
Por otro lado, la artista explicó: “Sin trabajar ni hacer nada yo cobro los dividendos del diario así que es imposible que a mí me pase eso, salvo que el diario se funda. Dijo barbaridades y perdió todo tipo de credibilidad, dijo que no tenía luz y agua. Se pasó de la raya”.
“Se pegó un tiro en el pie y allá ella como se está defendiendo que no va a poder hacer mucho. Voy a ir con todo contra Yanina y no hay perdón. Todo lo que va a perder va para mí. Que siga trabajando porque me va a tener que dar una cantidad de dinero terrible por los daños y perjuicios que me provocó”, dijo al respecto la famosa. Y concluyó: “Tiene algo personal conmigo y está obsesionada conmigo. Si quiere le doy mi cara pero no puedo, es mía. Evidentemente no conoce la ley de causa y efecto, cuando vos hacés el mal te vuelve”.
