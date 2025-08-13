Yanina Latorre tuvo un picante cruce con Thelma Fardin: “Cuando quieras hablamos mano a mano"

Finalmente, cerró con una picante comparación: “La diferencia entre vos y yo, es que a mí los dolores me hicieron querer cambiar las cosas, a vos, los tuyos, te hicieron destilar odio”.

Yanina, No es que te importe la forma, es que criticas lo único que podes porque no soportas el fondo. Es mi historia, y no voy a ser la víctima que vos esperas, voy a ser la sobreiviente que quiera. Sobre tu idea de "guionado", cuando quieras hablamos mano a mano, puedo hablar… — Thelma Fardin (@soythelmafardin) August 13, 2025

La respuesta de Yanina Latorre

Después de ver este descargo, la conductora de Sálvese quien pueda contestó: “No entendiste nada, estoy absolutamente de acuerdo con tu denuncia. Te creo todo, muy pero muy feliz con la condena”.

“Feliz por vos y por todas las mujeres que pasan o pasaron por lo mismo que vos, pero no me parece esta forma de comunicar, tipo reel guionado. Y creo que tengo derecho a expresarlo, una lástima que subestimes mujeres y me agredas así, yo no te agredí" , siguió Yanina.

NO ENTENDISTE NADA

ESTOY ABSOLUTAMENTE DE ACUERDO C TU DENUNCIA. TE CREO TODO

Y MUY PERO MUY FELIZ C LA CONDENA

FELIZ POR VOS Y POR TODAS LAS MUJERES Q PASAN O PASARON POR LO MISMO Q VOS

Pero no me parece esta forma de comunicar, tipo reel guionado!

Y creo q tengo derecho a… https://t.co/Pl40iAZmPv — Yanina Latorre (@yanilatorre) August 13, 2025

Al final, sentenció: “Y cuando decis que si hablamos mano mano haría un papelón….habla más de vos que de mí. Te espero en mi programa cuando quieras”.